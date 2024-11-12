انت الأن تتابع خبر "لو مش بتحبه هتحبه".. اليك فوائد مشروب الشعير وعلاقته بالكلي وصحة الكلي.. فوايده خليتني مداوم عليه!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الحميع يعرف الشعير ولكن لا يعرف أهميته الحقيقية وأسراره الخفيه ، حيث يعد الشعير من ضمن النباتات المفيدة لجسم الإنسان بالرغم من أن الشائع هو جعله طعام للحيوانات والطيور ولكنه مفيد لصحة البشر بصورة كبيرة، وخاصة إذا ما تم تخميره و سنتعرف في هذا المقال على طريقة تخميره وعلى فوائده.

فوائد الشعير واستخداماته المثلى

الفوائد السرية للشعير

الشعير يعتبر كنزا صحيا نظرا لاحتوائه على العديد من الفوائد الرائعة:

ألياف ذائبة وغير ذائبة: تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي.

مضادات الأكسدة: تحارب الشوارد الحرة مما يقلل من مخاطر السرطان، وخاصة سرطان القولون.

خفض الكوليسترول: يساعد في تحسين صحة القلب.

غني بالفيتامينات والمعادن: يحتوي على فيتامين ب1، ب3، المغنيسيوم، المنجنيز، الفسفور، الكالسيوم، الحديد، السيلينيوم، والكروم.

علاج الإمساك: يعزز من حركة الأمعاء.

مدر للبول: مفيد لصحة الكلى ويساعد في التخلص من السموم.

تعزيز المناعة: يقاوم الأمراض ويحسن صحة الجسم العامة.

خفض ضغط الدم: يساعد في التحكم بضغط الدم المرتفع.

تقليل اليورك أسد: مفيد للأشخاص الذين يعانون من النقرس.

تحسين الصحة العقلية: يحتوي على التربتوفان الذي يساعد في التخفيف من الاكتئاب.

خفض الوزن: يساعد في تقليل الدهون وخاصة في منطقة البطن.

تخفيف السكر في الدم: غني بالكروميوم الذي يساعد في تنظيم مستويات السكر.

طرق تحضير الشعير

الطريقة المعتادة بالغلي: غلي الشعير مع الماء.

طريقة التخمير: تُعد الأفضل، حيث يتم خلط كوب من الشعير مع ثلاث أكواب من الماء و6 ملاعق من الزبادي أو اللبن، ثم تخمر طوال الليل وتصفى.

تحضير حساء الشعير: طحن الشعير وغليه، وإضافة المستكة، الزعتر، الليمون، البردقوش، أو النعناع لتحسين النكهة.

الوقت المثالي لتناول الشعير

من الأفضل تناول الشعير بعد الأكل بساعتين أو بين الوجبات.

الأشخاص الذين يجب أن يخففوا من تناول الشعير

بعض الأشخاص يجب عليهم تجنب تناول الشعير أو التخفيف منه: