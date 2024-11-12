صحة

"لو مش بتحبه هتحبه".. اليك فوائد مشروب الشعير وعلاقته بالكلي وصحة الكلي.. فوايده خليتني مداوم عليه!!

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رياض - احمد صلاح - الحميع يعرف الشعير ولكن لا يعرف أهميته الحقيقية وأسراره الخفيه ، حيث يعد الشعير من ضمن النباتات المفيدة لجسم الإنسان بالرغم من أن الشائع هو جعله طعام للحيوانات والطيور ولكنه مفيد لصحة البشر بصورة كبيرة، وخاصة إذا ما تم تخميره و سنتعرف في هذا المقال على طريقة تخميره وعلى فوائده.

فوائد الشعير واستخداماته المثلى
الفوائد السرية للشعير

الشعير يعتبر كنزا صحيا نظرا لاحتوائه على العديد من الفوائد الرائعة:

  • ألياف ذائبة وغير ذائبة: تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي.
  • مضادات الأكسدة: تحارب الشوارد الحرة مما يقلل من مخاطر السرطان، وخاصة سرطان القولون.
  • خفض الكوليسترول: يساعد في تحسين صحة القلب.
  • غني بالفيتامينات والمعادن: يحتوي على فيتامين ب1، ب3، المغنيسيوم، المنجنيز، الفسفور، الكالسيوم، الحديد، السيلينيوم، والكروم.
  • علاج الإمساك: يعزز من حركة الأمعاء.
  • مدر للبول: مفيد لصحة الكلى ويساعد في التخلص من السموم.
  • تعزيز المناعة: يقاوم الأمراض ويحسن صحة الجسم العامة.
  • خفض ضغط الدم: يساعد في التحكم بضغط الدم المرتفع.
  • تقليل اليورك أسد: مفيد للأشخاص الذين يعانون من النقرس.
  • تحسين الصحة العقلية: يحتوي على التربتوفان الذي يساعد في التخفيف من الاكتئاب.
  • خفض الوزن: يساعد في تقليل الدهون وخاصة في منطقة البطن.
  • تخفيف السكر في الدم: غني بالكروميوم الذي يساعد في تنظيم مستويات السكر.

طرق تحضير الشعير

  • الطريقة المعتادة بالغلي: غلي الشعير مع الماء.
  • طريقة التخمير: تُعد الأفضل، حيث يتم خلط كوب من الشعير مع ثلاث أكواب من الماء و6 ملاعق من الزبادي أو اللبن، ثم تخمر طوال الليل وتصفى.
  • تحضير حساء الشعير: طحن الشعير وغليه، وإضافة المستكة، الزعتر، الليمون، البردقوش، أو النعناع لتحسين النكهة.

الوقت المثالي لتناول الشعير

  • من الأفضل تناول الشعير بعد الأكل بساعتين أو بين الوجبات.
  • الأشخاص الذين يجب أن يخففوا من تناول الشعير

بعض الأشخاص يجب عليهم تجنب تناول الشعير أو التخفيف منه:

  • مرضى السكري الذين يتناولون أنسولين: حيث يمكن أن يؤدي تناول الشعير مع أدوية السكر إلى خفض مستويات السكر في الدم بشكل كبير وغير آمن.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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