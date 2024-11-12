انت الأن تتابع خبر "لو مش بتحبه هتحبه".. اليك فوائد مشروب الشعير وعلاقته بالكلي وصحة الكلي.. فوايده خليتني مداوم عليه!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - الحميع يعرف الشعير ولكن لا يعرف أهميته الحقيقية وأسراره الخفيه ، حيث يعد الشعير من ضمن النباتات المفيدة لجسم الإنسان بالرغم من أن الشائع هو جعله طعام للحيوانات والطيور ولكنه مفيد لصحة البشر بصورة كبيرة، وخاصة إذا ما تم تخميره و سنتعرف في هذا المقال على طريقة تخميره وعلى فوائده.
فوائد الشعير واستخداماته المثلى
الفوائد السرية للشعير
الشعير يعتبر كنزا صحيا نظرا لاحتوائه على العديد من الفوائد الرائعة:
- ألياف ذائبة وغير ذائبة: تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي.
- مضادات الأكسدة: تحارب الشوارد الحرة مما يقلل من مخاطر السرطان، وخاصة سرطان القولون.
- خفض الكوليسترول: يساعد في تحسين صحة القلب.
- غني بالفيتامينات والمعادن: يحتوي على فيتامين ب1، ب3، المغنيسيوم، المنجنيز، الفسفور، الكالسيوم، الحديد، السيلينيوم، والكروم.
- علاج الإمساك: يعزز من حركة الأمعاء.
- مدر للبول: مفيد لصحة الكلى ويساعد في التخلص من السموم.
- تعزيز المناعة: يقاوم الأمراض ويحسن صحة الجسم العامة.
- خفض ضغط الدم: يساعد في التحكم بضغط الدم المرتفع.
- تقليل اليورك أسد: مفيد للأشخاص الذين يعانون من النقرس.
- تحسين الصحة العقلية: يحتوي على التربتوفان الذي يساعد في التخفيف من الاكتئاب.
- خفض الوزن: يساعد في تقليل الدهون وخاصة في منطقة البطن.
- تخفيف السكر في الدم: غني بالكروميوم الذي يساعد في تنظيم مستويات السكر.
طرق تحضير الشعير
- الطريقة المعتادة بالغلي: غلي الشعير مع الماء.
- طريقة التخمير: تُعد الأفضل، حيث يتم خلط كوب من الشعير مع ثلاث أكواب من الماء و6 ملاعق من الزبادي أو اللبن، ثم تخمر طوال الليل وتصفى.
- تحضير حساء الشعير: طحن الشعير وغليه، وإضافة المستكة، الزعتر، الليمون، البردقوش، أو النعناع لتحسين النكهة.
الوقت المثالي لتناول الشعير
- من الأفضل تناول الشعير بعد الأكل بساعتين أو بين الوجبات.
- الأشخاص الذين يجب أن يخففوا من تناول الشعير
بعض الأشخاص يجب عليهم تجنب تناول الشعير أو التخفيف منه:
- مرضى السكري الذين يتناولون أنسولين: حيث يمكن أن يؤدي تناول الشعير مع أدوية السكر إلى خفض مستويات السكر في الدم بشكل كبير وغير آمن.