تحدي البطاطس لمدة اسبوع للحصول على بشرة مشرقة ونضرة

البطاطس من المكونات المفيدة جدا لبشرتك ، هي غنية بفيتامين سي ، اللي بيساعد على تفتيح البقع الغامقة في البشرة ، وتفتيح البشرة بشكل طبيعي ، وكمان بتحتوي على خصائص مضادة للاكسدة ، وده بدوره بيمنع الشيخوخة المبكرة ، بالاضافة انها بتحتوي على خصائص حمضية خفيفة ، وبالتالي بتساعد على تقشير خلايا الجلد الميتة من البشرة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 3 طرق تقدري من خلالهم تستخدمي البطاطس لتعزيز جمالك.
- العلاج 1: ماسك لتفتيح البشرة
1- ابشري ½ حبة بطاطس واخلطيها مع 1 معلقة كبيرة من دقيق الحمص و 1 معلقة صغيرة من عصير الليمون.
2- وزعي الماسك على بشرتك وسيبيه لمدة 15 دقيقة ، وبعدها اغسليه بالماية الباردة.
الحمص هيساعد على تنضيف مسام بشرتك بعمق ، وعصير الليمون والبطاطس بيساعدوا على تفتيح البشرة وعلاج البقع الغامقة.
- العلاج 2: علاج مضاد للتصبغ
البطاطس بتحتوي على الكاتيكولاز ، وهو انزيم تفتيح البشرة ، بيساعد على تفتيح ندبات وبقع حب الشباب وفرط التصبغ.
1- خدي ½ معلقة صغيرة من عصير البطاطس واخلطيها مع ¼ معلقة صغيرة من عصير الطماطم و ½ معلقة صغيرة عسل.
2- وزعي الخليط ده على البشرة وسيبيه من 20 – 30 دقيقة ، وبعدها اغسليه بالماية الفاترة.
3- كرري العلاج ده مرة واحدة على الاقل في الاسبوع لافضل النتايج.
- العلاج 3: مقشر للبشرة
1- خدي ½ حبة بطاطس قشريها وابشريها ، ضيفي لها ½ معلقة صغيرة لبن ، و 1 معلقة صغيرة من دقيق الشوفان.
2- اخلطي المكونات مع بعض كويس ، والمقشر هيكون جاهز ، افركيه على بشرتك بلطف في حركات دائرية لمدة 8 – 10 دقايق وبعدها اغسليه بالماية.
3- تقدري تستخدمي المقشر ده مرتين في الاسبوع.
اللبن بيحتوي على حمض اللاكتيك اللي بيعزز التأثير المقشر للبشرة ، والاحماض الدهنية الموجودة فيه بتساعد على الحفاظ على ترطيب البشرة ومنع الجفاف.
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