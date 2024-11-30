تحدي البطاطس لمدة اسبوع للحصول على بشرة مشرقة ونضرة

البطاطس من المكونات المفيدة جدا لبشرتك ، هي غنية بفيتامين سي ، اللي بيساعد على تفتيح البقع الغامقة في البشرة ، وتفتيح البشرة بشكل طبيعي ، وكمان بتحتوي على خصائص مضادة للاكسدة ، وده بدوره بيمنع الشيخوخة المبكرة ، بالاضافة انها بتحتوي على خصائص حمضية خفيفة ، وبالتالي بتساعد على تقشير خلايا الجلد الميتة من البشرة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 3 طرق تقدري من خلالهم تستخدمي البطاطس لتعزيز جمالك.

- العلاج 1: ماسك لتفتيح البشرة

1- ابشري ½ حبة بطاطس واخلطيها مع 1 معلقة كبيرة من دقيق الحمص و 1 معلقة صغيرة من عصير الليمون.

2- وزعي الماسك على بشرتك وسيبيه لمدة 15 دقيقة ، وبعدها اغسليه بالماية الباردة.

الحمص هيساعد على تنضيف مسام بشرتك بعمق ، وعصير الليمون والبطاطس بيساعدوا على تفتيح البشرة وعلاج البقع الغامقة.

- العلاج 2: علاج مضاد للتصبغ

البطاطس بتحتوي على الكاتيكولاز ، وهو انزيم تفتيح البشرة ، بيساعد على تفتيح ندبات وبقع حب الشباب وفرط التصبغ.

1- خدي ½ معلقة صغيرة من عصير البطاطس واخلطيها مع ¼ معلقة صغيرة من عصير الطماطم و ½ معلقة صغيرة عسل.

2- وزعي الخليط ده على البشرة وسيبيه من 20 – 30 دقيقة ، وبعدها اغسليه بالماية الفاترة.

3- كرري العلاج ده مرة واحدة على الاقل في الاسبوع لافضل النتايج.

- العلاج 3: مقشر للبشرة

1- خدي ½ حبة بطاطس قشريها وابشريها ، ضيفي لها ½ معلقة صغيرة لبن ، و 1 معلقة صغيرة من دقيق الشوفان.

2- اخلطي المكونات مع بعض كويس ، والمقشر هيكون جاهز ، افركيه على بشرتك بلطف في حركات دائرية لمدة 8 – 10 دقايق وبعدها اغسليه بالماية.

3- تقدري تستخدمي المقشر ده مرتين في الاسبوع.

اللبن بيحتوي على حمض اللاكتيك اللي بيعزز التأثير المقشر للبشرة ، والاحماض الدهنية الموجودة فيه بتساعد على الحفاظ على ترطيب البشرة ومنع الجفاف.