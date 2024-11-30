طريقة عمل حلوى كازان ديبي التركية

حلوى كازان ديبيKazandibi او بودنج اللبن المكرمل ، من الحلويات التركية اللذيذة ، وسهلة وسريعة التحضير ، تابعي معانا واعرفي الوصفة بالخطوات والفيديو.
المكونات:
- 2 ½ كوباية كبيرة لبن.
- 2 معلقة كبيرة سكر (ممكن تزودي السكر حسب الرغبة)
- صفار بيضة.
- 1 معلقة كبيرة نشا.
- 1 معلقة صغيرة فانيليا.
- 2 – 3 معلقة كبيرة سكر (للكراميل).
الطريقة:
1- في حلة كبيرة ضيفي اللبن, السكر, النشا, صفار البيض, الفانيليا ، وقلبيهم مع بعض على البارد.
2- حطي الخليط على النار لحد ما قوامه يبقى سميك ، مع الاستمرار في التقليب ، لما يوصل للقوام المناسب ، ارفعيه من على النار.
3- دلوقتي هنحضر الكراميل ، في طاسة على النار ضيفي معلقتين السكر وسيبيهم من غير تقليب لحد ما السكر يسيح ويتكرمل ، بعدها ضيفي له خليط اللبن اللي حضرناه ، وسيبيه على نار هادية لمدة كام دقيقة لحد ما يتماسك.
4- ارفعيه من على النار وسيبيه يبرد ، وبعدها دخليه التلاجة لمدة ساعتين على الاقل او لحد ما يبقى بارد ويتماسك كويس.
5- خرجيه من التلاجة وقطعية بالطول ولفي كل قطعة على شكل رول ، وقدميه في طبق التقديم وممكن ترشي على الوش فسدق مطحون.
6- وتقدري تضاعفي الكمية زي ما انتي عايزة وتعمليه في صينية كبيرة ، وتقطعيه وتلفيه على شكل رول ، او تقطعيه مربعات.
الطريقة بالفيديو:
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