طريقة عمل حلوى كازان ديبي التركية

حلوى كازان ديبيKazandibi او بودنج اللبن المكرمل ، من الحلويات التركية اللذيذة ، وسهلة وسريعة التحضير ، تابعي معانا واعرفي الوصفة بالخطوات والفيديو.

المكونات:

- 2 ½ كوباية كبيرة لبن.

- 2 معلقة كبيرة سكر (ممكن تزودي السكر حسب الرغبة)

- صفار بيضة.

- 1 معلقة كبيرة نشا.

- 1 معلقة صغيرة فانيليا.

- 2 – 3 معلقة كبيرة سكر (للكراميل).

حلوى كازان ديبي.1

الطريقة:

1- في حلة كبيرة ضيفي اللبن, السكر, النشا, صفار البيض, الفانيليا ، وقلبيهم مع بعض على البارد.

2- حطي الخليط على النار لحد ما قوامه يبقى سميك ، مع الاستمرار في التقليب ، لما يوصل للقوام المناسب ، ارفعيه من على النار.

3- دلوقتي هنحضر الكراميل ، في طاسة على النار ضيفي معلقتين السكر وسيبيهم من غير تقليب لحد ما السكر يسيح ويتكرمل ، بعدها ضيفي له خليط اللبن اللي حضرناه ، وسيبيه على نار هادية لمدة كام دقيقة لحد ما يتماسك.

4- ارفعيه من على النار وسيبيه يبرد ، وبعدها دخليه التلاجة لمدة ساعتين على الاقل او لحد ما يبقى بارد ويتماسك كويس.

5- خرجيه من التلاجة وقطعية بالطول ولفي كل قطعة على شكل رول ، وقدميه في طبق التقديم وممكن ترشي على الوش فسدق مطحون.

6- وتقدري تضاعفي الكمية زي ما انتي عايزة وتعمليه في صينية كبيرة ، وتقطعيه وتلفيه على شكل رول ، او تقطعيه مربعات.

الطريقة بالفيديو: