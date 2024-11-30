سفير الكويت في قطر: استضافة الكويت للقمة الخليجية استمرار للمسيرة المباركة لـ...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 نوفمبر 2024 07:34 صباحاً - قال سفير دولة الكويت لدى قطر خالد المطيري اليوم الجمعة إن استضافة دولة الكويت للقمة الخليجية استمرار للمسيرة المباركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير المطيري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بمناسبة انعقاد القمة ال 45 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها دولة الكويت يوم الأحد المقبل تحت شعار (المستقبل.. خليجي).

وأضاف السفير المطيري أن الوحدة التاريخية والثقافية والاجتماعية التي تجمع شعوب دول الخليج تمثل مصدر إلهام للوحدة وتوثيقا لعرى الأخوة بين الشعوب الخليجية.

وأشار إلى حرص قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعمهم الثابت في تعزيز مسيرة المجلس والحفاظ على وحدته وتماسك البيت الخليجي كونه منظومة قوية ومتكاملة لا غنى عنها في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

وأشاد بما شهده مجلس التعاون خلال أربعة عقود منذ إنشائه عام 1981 وما أنجزه نحو مستقبل أفضل لخدمة المصالح المشتركة مشيرا إلى خطواته الراسخة والمدروسة لتحقيق أهدافه وطموحاته ومصالح دوله وشعوبه.

وبين أن مجلس التعاون أصبح مركزا ومحطة مهمة لمختلف دول العالم حيث نجح مجلس التعاون الخليجي خلال العقود الأربعة الماضية في تعزيز مكانته الإقليمية وتأكيد حضوره على الساحة الدولية وبات شريكا فاعلا وموثوقا به لترسيخ الأمن والاستقرار حول العالم.

ودعا السفير المطيري في ختام تصريحه المولى عز وجل ان يستمر مجلس التعاون بالمضي في مسيرته المباركة نحو مزيد من التقدم والازدهار المشترك وان تكون القمة الخليجية في دولة الكويت عرسا خليجيا يجمع قادة وشعوب دول مجلس التعاون.