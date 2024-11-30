الكويت تؤكد تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 نوفمبر 2024 07:34 صباحاً - أكدت دولة الكويت الجمعة تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني في دفاعه عن قضيته العادلة ضد الاحتلال الإسرائيلي للتوصل إلى ما يتطلع إليه لنيل حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا طلال الفصام بمناسبة إحياء الذكرى 29 لليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1977.

وشدد السفير الكويتي في كلمته على دعم الكويت الراسخ للشعب الفلسطيني في موقفه المبدئي والثابت لاسترجاع حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف وفق المرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال السفير الفصام إن الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يأتي هذه السنة بعد مرور أكثر من عام على بدء الأحداث الدامية والمؤسفة في قطاع غزة وما خلفته من تبعات كارثية تجاوزت كافة الاعتبارات الإنسانية حاصدة آلاف القتلى والمصابين من المدنيين غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأشار السفير الفصام في هذا الصدد كذلك إلى أن هذه الأحداث أودت كذلك بحياة موظفي الامم المتحدة والصحفيين ودمرت المدارس والمستشفيات والمساكن الآمنة وسط صمت مستغرب غير مبرر وعجز على وقفها.

وأضاف أن دولة الكويت كانت منذ بداية انتهاك قوات الاحتلال الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية قبل عقود من الزمن ولا زالت تدعم القضية الفلسطينية وستستمر في دعمها ونصرتها.

وأكد السفير الفصام أن دولة الكويت ستواصل إدانة ما تقوم به القوة القائمة بالاحتلال في خرقها الواضح لكافة قرارات مجلس الأمن والمعاهدات والقوانين الدولية ولعل أحد ابرز تلك الانتهاكات المتكررة أعمال العنف والقتل والتهجير التي لا زالت مستمرة لأكثر من عام بحق مدنيين عزل.

وبين السفير الفصام أن هذه الاعتداءات الغاشمة تنفذ بحق شعب مدني أعزل وقد راح ضحيتها عشرات الآلاف موضحا «وهذه الاعتداءات لم تبدأ في السابع من أكتوبر بل كانت مستمرة لأكثر من 70 عاما» مشيرا إلى أن الاحتلال يرتكب انتهاكات صارخة لمبادئ حقوق الانسان ولكل القوانين والأعراف الدولية.

وتقدم السفير الفصام في ختام كلمته بالشكر لمندوب دولة فلسطين صلاح عبدالشافي على دعوته بمناسبة ذكرى اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وللجنة الامم المتحدة المعنية بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بتنظيم هذه الفعالية.