انت الأن تتابع خبر تساوي وذنها ذهبًا !.. 9 فوائد معجزه لبذور اليقطين لم يكن يعرفها الرجال والنساء والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تتمتع بذور اليقطين بالكثير من الفوائد وذلك لاحتوائها على المغنيسيوم والزنك بالإضافة إلى الأوميجا 6 غيرهم من العناصر .
فوائد بذور اليقطين
- تقوي المناعة وذلك لاحتوائها على الزنك وهو يعد عمودا رئيسيا من أعمدة تقوية المناعة كما أنه يجعل المناعة سليمة وليست قوية فقط.
- تساهم في حماية القلب من الأمراض وذلك لأنها غنية بالدهون مثل الاوميجا ثري وهذه الدهون تقلل من معدلات الكوليسترول الضار وهذا يخفف من مرض القلب كما أن الأوميجا ثري مفيدة لصحة الدماغ.
- التخلص من الأرق لأنها تحتوي على التريبتوفان.
- مليئة بالفوائد للبشرة والشعر لأنها غنية بالأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة ولهذا فهي تمنح البشرة نضارة وإشراقا كما تعزز من صحة الشعر وتساهم في التخفيف من حبوب الشباب وتقلل من تساقط الشعر.
- تحسن من صحة الجهاز الهضمي، لمحتواها العالي من الألياف وهي تجعل الهضم أفضل وتخفف من معدلات الإصابة بالإمساك وتزيد من معدلات البكتيريا النافعة.
- غنية بمضادات الأكسدة وهي ما تقاوم الجذور الحرة و بالتالي تخفف من الالتهابات وتقي من السرطان ويوجد به الكاروتينات وهي مضادات أكسدة كما تحتوي على فيتامين E.
- ضبط معدلات السكر في الدم وذلك لاحتوائها على الألياف والبروتين كما أن نسبتها الجلايسيمي قليلة.
- تحتوي على الكثير من المغنيسيوم ولهذا فهي تساهم في ضبط ضغط الدم وتقي من حدوث مرض القلب وتقوي العظام وذلك لأن المغنيسيوم ينظم الكالسيوم ويجعله مفيدا للجسم.
- تقلل من السمنة لأنها غنية بالبروتين والألياف وتقلل من الجوع.