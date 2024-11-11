انت الأن تتابع خبر لو جوزك بيقولك يا عجوزة!!..اعملي وصفةقشر الموز والنشا هتتفاجئي من فوائدها و هترجعك شباب تاني..إليكي الطريقة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر ماسك قشور الموز والنشا من الخيارات الطبيعية الفعالة لتفتيح البشرة، حيث يمنحها مظهرا مشرقا وملمسا ناعما، يحتوي الموز على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة، بما في ذلك أملاح معدنية مثل الزنك والمغنيسيوم والحديد، إلى جانب فيتامينات أساسية كفيتامين C وفيتامين A، التي تعمل على تحسين صحة البشرة، تسهم هذه العناصر في معالجة مشاكل مثل حب الشباب، البثور، وتصبغات البشرة، كما يساعد الموز في تحفيز إنتاج الكولاجين الذي يحافظ على نعومة البشرة ويقلل من العيوب الظاهرة عليها.

مكونات كريم قشور الموز والنشا

لتحضير هذا الكريم الطبيعي، ستحتاج إلى المكونات التالية:

ملعقة كبيرة من مسحوق قشور الموز المجففة.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

نصف ملعقة من زيت اللوز الحلو.

ربع ملعقة من النشا (الكورن فلور).

ملعقة صغيرة من الحليب السائل.

خطوات تحضير كريم قشور الموز والنشا:

الخطوة الأولى: احضر طبقا صغيرا وعميقا، ثم ضع فيه مسحوق قشور الموز والنشا، اخلط المكونات جيدا حتى تتجانس تماما، مما يساعد على تهيئة القاعدة الأساسية للكريم.

الخطوة الثانية: أضف ماء الورد إلى المزيج، واخلطه جيدا، ثم أضف زيت اللوز الحلو وملعقة الحليب السائل، استمر في خلط المكونات لمدة خمس دقائق حتى تحصل على قوام كريمي ناعم ومتجانس.

الخطوة الثالثة: بعد تحضير الكريم، قم بتوزيع طبقة منه على الوجه والرقبة، واتركها لمدة نصف ساعة حتى تجف تماما، بعد ذلك، قم بفرك الوجه بحركات دائرية لطيفة للتخلص من الماسك بشكل كامل، ثم اغسل الوجه بالماء البارد وجففه بلطف باستخدام منشفة قطنية ناعمة. [طريقة عمل ماسك الموز لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة]

تكرار الوصفة وأهميتها