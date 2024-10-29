انت الأن تتابع خبر «ريحتك هتبقي فواحه».. حطي جوز الهند على النشا واعملي مزيل عرق طبيعي وامن على جسمك هيدوم معاكي اسبوع كامل.. ازاي متعرفيش الوصفة دي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر مزيل العرق جزءا أساسيا من روتين النظافة اليومية لمعظم الناس، ولكن البعض يفضل استخدام مزيلات العرق الطبيعية لتجنب المواد الكيميائية والروائح الصناعية الموجودة في المنتجات التجارية إذا كنت تفضل صنع مزيل العرق بنفسك في المنزل بمكونات آمنة وصحية، فسوف نتناول فيما يلي كيفية إعداد مزيل عرق منزلي بطريقة بسيطة وفعّالة.

فوائد مزيل العرق الطبيعي

تتميز مزيلات العرق الطبيعية بعدة فوائد، منها خلوها من المواد الكيميائية الضارة، مثل الألمنيوم والبارابين، التي قد تتسبب في تهيج الجلد أو انسداد المسام. كما تساهم في ترطيب البشرة وتغذيتها بمكونات طبيعية، مما يساعد على الحفاظ على صحة البشرة ونضارتها.

المكونات الأساسية لمزيل العرق الطبيعي

لتحضير مزيل العرق في المنزل، ستحتاج إلى مكونات بسيطة ومتوفرة:

زيت جوز الهند: يعمل كمرطب طبيعي ويساعد على منع جفاف البشرة.

بيكربونات الصوديوم: تساعد في امتصاص الروائح ومنع نمو البكتيريا.

نشاء الذرة: يساعد على امتصاص العرق.

زيت عطري: يمكنك اختيار زيت اللافندر أو زيت شجرة الشاي لمزيد من الرائحة العطرة.

طريقة تحضير مزيل العرق الطبيعي

1. قم بخلط نصف كوب من زيت جوز الهند مع ربع كوب من بيكربونات الصوديوم وربع كوب من نشاء الذرة.

2. أضف 10-15 قطرة من الزيت العطري حسب رغبتك.

3. امزج المكونات جيدا حتى تتكون لديك عجينة ناعمة.

4. ضع المزيج في عبوة محكمة الإغلاق، واحتفظ بها في مكان بارد وجاف.

طريقة الاستخدام