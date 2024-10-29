فيتامينات يفضل تناولها في الشتاء والخريف

مع دخول فصلي الخريف والشتاء وبرودة الطقس يتعرض الكثير للعدوى باختلاف أنواعها خاصة نزلات البرد والانفلونزا، وبالتالي يحتاج البعض إلى تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية.

وهناك مجموعة من المكملات والفيتامينات يفضل تناولها في هذا الوقت من العام..

ما الفيتامينات التي يجب أن تتناولها في الخريف والشتاء؟

فيتامين C

يساعد على تقوية المناعة، خاصة من نزلات البرد، ويساعد على خفض معدل الكوليسترول في الجسم وشد الجلد، يوجد في البرتقال وغيره من الفواكه.

الفوليك أسيد

من أهم العناصر الضرورية في الشتاء التي تحمي القلب وتحافظ على الجلد ويحمي من الأمراض السرطانية وضروري للحوامل حتى يحسن من صحة الجنين.

فيتامين د

يوجد هذا الفيتامين في السمك والبيض ومنتجات الألبان وأشعة الشمس، ويحمي من ارتفاع ضغط الدم ومن مرض السكر.

الحديد

يعتبر من أهم العناصر خاصة عند الأطفال، يوجد في السبانخ وكبد الدجاج والأسماك، ويساعد على عدم الإصابة بفقر الدم أو نقص الهيموجلوبين في الدم.

أحماض أوميجا 3

ضرورية للجسم وتساعد على التركيز وذكاء الأطفال وتقلل من الإصابة بالحساسية وتحافظ على قوة النظر، موجودة في الأسماك، مثل السالمون والتونة.

الزنك

من العناصر الضرورية للحفاظ على الجلد والشعر، توجد في الأسماك واللحوم الحمراء والحبوب الكاملة.

فيتامين B12

يساعد على ترطيب الشفاه وعلاج القشور الجلدية.

ومن الضروري المحافظة على تناول السلطة بشكل يومي وتناول الماء للحفاظ على جمال الجلد وحمايته من الجفاف وشرب الليمون وتناول كافة أنواع الفواكه، وفي حالة وجود نقص أي من هذه الفيتامينات يجب التوجه للطبيب.