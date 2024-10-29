10 أطعمة تعزز مستويات هرمون البروجسترون بشكل طبيعي

إن البروجسترون هو هرمون أساسي في الجهاز التناسلي الأنثوي، ويلعب دورًا حيويًا في تنظيم الدورة الشهرية ودعم الحمل والحفاظ على التوازن الهرموني العام. في حين أن مصادر البروجسترون المباشرة غير متوفرة في الأطعمة، فإن بعض العناصر الغذائية تساعد في تحفيز إنتاج الجسم لهذا الهرمون.

وبحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة "Times of India"، إن هناك 10 أطعمة تساعد في تعزيز مستويات البروجسترون بشكل طبيعي:

1. السبانخ

إن السبانخ غنية بالمغنيسيوم، وهي تدعم الغدد الكظرية، وهي ضرورية لإنتاج البروجسترون. كما يساعد المغنيسيوم في تنظيم التوازن الهرموني.

2. بذور اليقطين

تحتوي بذور اليقطين على نسبة عالية من الزنك، وهو معدن يحفز الغدة النخامية على إفراز هرمون تحفيز الجريبات FSH، الذي يعزز إنتاج البروجسترون.

3. حمص

يحتوي الحمص على نسبة عالية من فيتامين B6، وهو أمر ضروري لتخليق البروجسترون والحفاظ على الطور الأصفر الصحي (النصف الثاني من الدورة الشهرية).

4. اللوز

يحتوي اللوز على دهون صحية وفيتامين E، وكلاهما ضروري لإنتاج الهرمونات والحفاظ على مستويات البروجسترون في الجسم.

5. الجوز

يتميز الجوز بأنه غني بأحماض أوميغا-3 وأوميغا-6 الدهنية، والتي تساعد في تنظيم مستويات الهرمونات ودعم إنتاج البروجسترون عن طريق تقليل الالتهاب.

6. الأفوكادو

لأن الأفوكادو غني بالدهون الصحية والبوتاسيوم، فإنه يعزز إنتاج البروجسترون من خلال دعم وظيفة الغدة الكظرية وموازنة الهرمونات.

7. الأسماك الدهنية

إن الأسماك الدهنية غنية بأحماض أوميغا=3 الدهنية، والتي تساعد في تقليل الالتهاب وتحسين تنظيم الهرمونات، بما في ذلك إنتاج البروجسترون.

8. صفار البيض

يعتبر صفار البيض مصدرًا رائعًا لفيتامين D والكوليسترول والفيتامينات التي تذوب في الدهون، والتي تساهم جميعها في إنتاج هرمون البروجسترون في الجسم.

9. الكينوا

إنها حبوب كاملة غنية بالمغنيسيوم وفيتامين B6 والبروتين، والتي تساعد في تنظيم الدورة الشهرية وتحفيز إنتاج البروجسترون الطبيعي في الجسم.

10. البروكلي

يحتوي البروكلي على نسبة عالية من الإندول-3-كاربينول، وهو مركب يساعد في التخلص من هرمون الإستروجين الزائد، ويساعد البروكلي في موازنة مستويات الإستروجين، مما يعزز بدوره إنتاج البروجسترون.