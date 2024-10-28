"كأنك لقيت مصباح علاء الدين!".. عشبة لا يعرفها الكثيرين ولكن تصنع اشياء مذهلة للغاية| هتحللك كل مشاكلك!

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رياض - احمد صلاح - يعتبر الزعتر البري من الأعشاب الطبيعية الغنية بالفوائد للبشرة، حيث يتميز بخصائص فعالة في توحيد لون البشرة ومعالجة العديد من المشاكل مثل الندبات والتصبغات والبقع الداكنة نتيجة لهذه الفوائد، تفضل الكثير من النساء اللجوء إلى الوصفات الطبيعية التي تساعد في تحسين مظهر البشرة بشكل آمن وفعال.

وصفات الزعتر البري

إحدى الوصفات الشائعة تعتمد على مزيج الزعتر البري مع زيت الزيتون، وهي وصفة سهلة التحضير لتحضير هذه الخلطة،

تحتاج إلى:

ملعقة كبيرة من الزعتر المطحون

وملعقة واحدة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

أولاً، يتم إحضار وعاء عميق، ثم يضاف الزعتر وزيت الزيتون.

بعد ذلك، يقلب المزيج جيداً حتى تتجانس المكونات.

ينصح بوضع الوصفة على الوجه مع تدليك لطيف لمدة خمس دقائق، ثم تترك على البشرة لمدة نصف ساعة قبل غسل الوجه بالماء الفاتر.

لتحقيق أفضل النتائج، يفضل تكرار استخدام هذه الخلطة أسبوعياً.

فوائد الزعتر البري