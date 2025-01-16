آينتراخت يرفض عرض السيتي لـ مرموش

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 08:52 صباحاً - أشارت صحيفة (ذا أثلتك) البريطانية إلى رفض نادي آينتراخت فرانكفورت عرضاً من مانشستر سيتي لضم النجم المصري عمر مرموش في الميركاتو الشتوي الحالي.

وبحسب الصحيفة نقلاً عن مصادر مقربة من المفاوضات، فقد رفض فرانكفورت العرض لأنه كان منخفضاً للغاية، ولكن هناك توقعات بالتوصل إلى اتفاق بين الناديين.

وسبق وأفادت تقارير أن فرانكفورت يرغب في الحصول على 80 مليون يورو لرحيل مرموش.