انت الأن تتابع خبر هتندمي لو مجربتيهاش شعرك هيبقي زي الحرير !!.. فرد الشعر الخشن بطرق سهلة ومكونات طبيعية 100% وهتوفري فلوس للركب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحتاج الشعر الخشن إلى رعاية خاصة للمحافظة على نعومته وصحته، فالكثير من الفتيات يرون أن جاذبية الشعر تكمن في نعومته وطوله، ما يدفعهن إلى تجربة مختلف الطرق لتحقيق مظهر أنيق وصحي،للحصول على شعر ناعم ولامع، يلزم اتباع روتين خاص للعناية بالشعر يساعد في التخلص من الشعر الباهت والخشن والمجعد.

الطرق الكيميائية لفرد الشعر الخشن

تلجأ بعض السيدات إلى الطرق الكيميائية التي تحقق نتائج سريعة وتستمر لأشهر، رغم أنها قد تكون مكلفة.

أشهر هذه الطرق:

الكيراتين: يمنح الشعر نعومة ولمعانًا لفترة طويلة.

التمليس الياباني (إعادة الترطيب الحراري): يعد من الطرق المتقدمة لفرد الشعر.

التمليس الكيميائي: يعتمد على إعادة هيكلة روابط الشعر.

فرد الشعر باستخدام المكواة

تُعتبر مكواة الشعر من الوسائل السريعة لفرد الشعر ومنحه مظهرًا ناعمًا، ولكنها قد تسبب ضررًا للشعر نتيجة الحرارة العالية،لتقليل الأضرار،

يُفضل اتباع الخطوات التالية:

غسل الشعر وتجفيفه جيدًا باستخدام مجفف الشعر.

استخدام واقٍ من الحرارة لحماية الشعر.

تقسيم الشعر إلى أجزاء صغيرة وتطبيق المكواة على كل جزء.

التأكد من عدم ترك خصل غير مموجة.

استخدام مثبت شعر للحفاظ على التصفيفة.

وصفات طبيعية لفرد الشعر

يمكنكِ الحصول على شعر ناعم وأملس من خلال وصفات طبيعية فعّالة، ومنها:

1. خلطة جل الصبار

المكونات: ملعقة جل الصبار، ملعقة صغيرة من العسل، ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

الطريقة: تُمزج المكونات وتُطبق على الشعر المبلل مع التأكد من توزيع الخليط، يُترك لمدة 30 دقيقة ثم يُشطف.

2. خلطة الأفوكادو