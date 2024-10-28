انت الأن تتابع خبر «هتوفري الوفات حق البروتين!»...هاتي النشا وتعالي اقولك أزاي تفردي شعرك الخشن والمجعد بسهولة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحلم الكثير من الفتيات بشعر ناعم كالحرير يتدفق بانسيابية دون تجاعيد، ولكن، تواجه العديد منهن تحديات بسبب الشعر المجعد والخشن، مما يجعلهن مضطرات لتصفيفه بطرق قد تضر خصلات الشعر، ولذلك، يبحثن عن طرق طبيعية وآمنة لفرد الشعر دون استخدام المواد الكيميائية الضارة، وفي هذا المقال، سنقدم لكِ طريقة فرد الشعر في المنزل باستخدام النشا.

المكونات

لتحضير ماسك فرد الشعر بالنشا، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

ربع كوب من بذور الكتان

كوب من الماء

ملعقتان كبيرتان من النشا

ملعقة من زيت الزيتون

ملعقة من زيت جوز الهند

ملعقة من زيت الأرجان

فرد الشعر بالنشا

طريقة الاعداد

ابدئي بتسخين كوب الماء في وعاء، ثم أضيفي بذور الكتان واتركيها على النار حتى تتكون مادة هلامية.

بعد ذلك، قومي برفع الاناء من النار وصفي الجل من البذور.

في خطوة لاحقة، قومي بإذابة النشا في ربع كوب من الماء، ثم ضعيه على النار مع التحريك حتى يصبح القوام كريميًا.

بعد ذلك، أضيفي جل الكتان والزيوت (زيت الزيتون، زيت جوز الهند، وزيت الأرجان) وقلبي حتى تتجانس المكونات.

واتركي الخليط ليبرد قبل استخدامه.

طريقة الاستخدام