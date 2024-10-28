انت الأن تتابع خبر «من النهاردة مفيش ريجيم».. حطيها على القهوة وجسمك هيتحول لماكنه حرق | هتتخلصي من الوزن الزائد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد القهوة من المشروبات المفضلة إلى جميع الأشخاص، حيث لا يمكنهم تحيل بداية يومهم قبل شرب فنجان من القهوة كل صباح، وتحتوي القهوة على العديد من الفوائد التي لا حصر لها للجسم أهمها أنها تمنح الجسم الطاقة والتركيز، كما أنها تحتوي على بعض الخصائص التي تساعد على رفع معدل الحرق في الجسم، ولكن توجد بعض المواد الطبيعية التي إذا ما تم إضافتها إلى القهوة قد تساعد على التخلص من الدهون خلال وقت قصير، وسوف نتعرف على تلك المواد في التالي.

إضافة القرفة على القهوة

تعد القرفة من المواد الطبيعية التي إذا تمت إضافتها إلى القهوة سوف تساعد على التخلص من الدهون المتراكمة على الكرش خلال أسبوع فقط، حيث تحتوي القرفة على مضادات الأكسدة والحديد ورفع معدل الحرق في الجسم، ويمكن استخدامها من خلال وضع ملعقة من مسحوق القرفة إلى القهوة وشرب كوب يوميًا، وخلال أيام سوف تلاحظين الفرق، حيث يعد مشروب القهوة بالقرفة من أهم وأسرع المشروبات التي تؤدي إلى نتيجة سريعة في التخلص من الدهون في الجسم.

إضافة زيت جوز الهند إلى القهوة