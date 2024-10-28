عشبة معجزة || .. فتاة مصرية بعمر الزهور تكشف عن حبوب سحريه متوفرة في مطبخك تعالج السرطان والإمساك وتنشط الذاكرة وتقضي علي الكولسترول الضار في الدم!

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رياض - احمد صلاح - تُعتبر بذور الكمون من أشهر أنواع البهارات في العالم، حيث تُضيف نكهة مميزة إلى أطباق عديدة، وتتمتع بفوائد صحيّة لا تُعد ولا تُحصى.
فوائد سريه تتمتع بها بذور الكمون
- وتعمل بعض المواد الموجودة في الكمون على تسهيل إفراز اللعاب، وتنشيط الإنزيمات المعوية، ما يسهل عملية الهضم بشكل عام.
- كما تُستخدم بذور الكمون في علاج ضعف الشهية، وأمراض القلب، والحمى، والإسهال، والقيء، والوذمة.
- ويحتوي هذا النوع من التوابل على نسبة عالية من الحديد. ويُعتبر مصدر جيّد للمنغنيز، والكالسيوم، وفيتامين “B-1“، والفوسفور.
ويُعتقد أن الكمون يُحسّن الذاكرة، ويُخفف من التوتر.
- وأفادت بعض الأبحاث أن استهلاكه بشكل منتظم لا يضيف إلى صحتك فحسب، ولكن أيضًا إلى سنوات حياتك، وفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ”Indian Culture“.
- وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ”المكتبة الوطنية للطب” في أمريكا أن هناك أدلة وافرة على الأنشطة البيولوجية والطبية الحيوية للكمون، والتي تُعزى بشكل عام إلى مكوناته النشطة، مثل “التربين” و”الفينولات” و”الفلافونيدات”.
- وتم استخدام الكمون على نطاق واسع في الطب التقليدي لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض.
ويأتي من بينها:
- نقص شحميات الدم
- السرطان
- السكري
- وأوضحت وزارة الصحة الكويتية، عبر حسابها الرسمي على منصة “X“، في وقت سابق، أن شرب الكمون يساعد على علاج الغازات والانتفاخ الناتج عن القولون العصبي.
استخدامات الكمون في المطبخ
- يُستخدم الكمون بشكل أساسي في توابل التاكو، وهو طعام تقليدي من المطبخ الكلاسيكي، حيث يرتكز على خبز الذرة.
- ويتناسب جيّدًا مع الحمص، والأرز، والخضار، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لـ”مايو كلينك”، وهي مجموعة طبية وبحثية لا تهدف إلى الربح، مقرها الرئيسي في مدينة روتشيستر بولاية مينيسوتا الأمريكية.
- ويمكن أيضًا استخدام الكمون في تتبيلة اللحوم المشوية، والدواجن، والمأكولات البحرية.
فوائد الكمون الصحية
- تتعدد فوائد الكمون لصحة الجسم لما يحتويه من العديد من المركبات الفعالة،
وفيما يلي نوضح أبرز فوائد الكمون:
- تعزيز عملية الهضم عبر تحفيز إنتاج اللعاب والإنزيمات الهاضمة، والعصارة الصفراوية.
- تخفيف المغص وعلاج الانتفاخ وطرد الغازات.
- تهدئة أعراض القولون العصبي والتغلب على الإمساك أو الإسهال المصاحب له عبر تنظيم حركة الأمعاء.
- محاربة بعض أنواع البكتيريا الضارة التي تسبب الأمراض.
- خفض نسبة السكر في الدم المرتفعة لدى مرضى السكري.
- خفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم والدهون الثلاثية.
- تحسين الإدراك، وتقوية الذاكرة والأعصاب الطرفية.
- إمداد الجسم بالعناصر الغذائية الهامة، مثل الحديد والكالسيوم.
- حماية خلايا الجسم من التلف والشيخوخة لغناه بمركبات الفلافونويد (بالإنجليزية: Flavonoids) المضادة للأكسدة التي تعمل على محاربة الشوارد الحرة في الجسم.
- الوقاية من الإصابة بالسرطان وكذلك الحد من نمو بعض الأورام الخبيثة.
- المساهمة في إنقاص الوزن، حيث يعمل الكمون على تعزيز عملية الأيض وتقليل نسبة الدهون.