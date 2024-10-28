صحة

عشبة معجزة || .. فتاة مصرية بعمر الزهور تكشف عن حبوب سحريه متوفرة في مطبخك تعالج السرطان والإمساك وتنشط الذاكرة وتقضي علي الكولسترول الضار في الدم!

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رياض - احمد صلاح - تُعتبر بذور الكمون من أشهر أنواع البهارات في العالم، حيث تُضيف نكهة مميزة إلى أطباق عديدة، وتتمتع بفوائد صحيّة لا تُعد ولا تُحصى.

فوائد سريه تتمتع بها بذور الكمون

  • وتعمل بعض المواد الموجودة في الكمون على تسهيل إفراز اللعاب، وتنشيط الإنزيمات المعوية، ما يسهل عملية الهضم بشكل عام.
  • كما تُستخدم بذور الكمون في علاج ضعف الشهية، وأمراض القلب، والحمى، والإسهال، والقيء، والوذمة.
  • ويحتوي هذا النوع من التوابل على نسبة عالية من الحديد. ويُعتبر مصدر جيّد للمنغنيز، والكالسيوم، وفيتامين “B-1“، والفوسفور.

ويُعتقد أن الكمون يُحسّن الذاكرة، ويُخفف من التوتر.

  • وأفادت بعض الأبحاث أن استهلاكه بشكل منتظم لا يضيف إلى صحتك فحسب، ولكن أيضًا إلى سنوات حياتك، وفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ”Indian Culture“.
  • وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ”المكتبة الوطنية للطب” في أمريكا أن هناك أدلة وافرة على الأنشطة البيولوجية والطبية الحيوية للكمون، والتي تُعزى بشكل عام إلى مكوناته النشطة، مثل “التربين” و”الفينولات” و”الفلافونيدات”.
  • وتم استخدام الكمون على نطاق واسع في الطب التقليدي لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض. 

ويأتي من بينها:

  • نقص شحميات الدم 
  • السرطان 
  • السكري
  • وأوضحت وزارة الصحة الكويتية، عبر حسابها الرسمي على منصة “X“، في وقت سابق، أن شرب الكمون يساعد على علاج الغازات والانتفاخ الناتج عن القولون العصبي.

استخدامات الكمون في المطبخ

  • يُستخدم الكمون بشكل أساسي في توابل التاكو، وهو طعام تقليدي من المطبخ الكلاسيكي، حيث يرتكز على خبز الذرة.
  • ويتناسب جيّدًا مع الحمص، والأرز، والخضار، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لـ”مايو كلينك”، وهي مجموعة طبية وبحثية لا تهدف إلى الربح، مقرها الرئيسي في مدينة روتشيستر بولاية مينيسوتا الأمريكية. 
  • ويمكن أيضًا استخدام الكمون في تتبيلة اللحوم المشوية، والدواجن، والمأكولات البحرية.

فوائد الكمون الصحية

  • تتعدد فوائد الكمون لصحة الجسم لما يحتويه من العديد من المركبات الفعالة،

وفيما يلي نوضح أبرز فوائد الكمون:

  • تعزيز عملية الهضم عبر تحفيز إنتاج اللعاب والإنزيمات الهاضمة، والعصارة الصفراوية.
  • تخفيف المغص وعلاج الانتفاخ وطرد الغازات.
  • تهدئة أعراض القولون العصبي والتغلب على الإمساك أو الإسهال المصاحب له عبر تنظيم حركة الأمعاء.
  • محاربة بعض أنواع البكتيريا الضارة التي تسبب الأمراض.
  • خفض نسبة السكر في الدم المرتفعة لدى مرضى السكري.
  • خفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم والدهون الثلاثية.
  • تحسين الإدراك، وتقوية الذاكرة والأعصاب الطرفية.
  • إمداد الجسم بالعناصر الغذائية الهامة، مثل الحديد والكالسيوم.
  • حماية خلايا الجسم من التلف والشيخوخة لغناه بمركبات الفلافونويد (بالإنجليزية: Flavonoids) المضادة للأكسدة التي تعمل على محاربة الشوارد الحرة في الجسم.
  • الوقاية من الإصابة بالسرطان وكذلك الحد من نمو بعض الأورام الخبيثة.
  • المساهمة في إنقاص الوزن، حيث يعمل الكمون على تعزيز عملية الأيض وتقليل نسبة الدهون.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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