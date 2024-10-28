انت الأن تتابع خبر ريحتك هتبقى فواحة طول اليوم.. اقوى مزيل عرق طبيعي منزلي هيخلي ريحتك مسك ولافندر.. هتفضل عايش ومش داري كدا!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مزيل عرق طبيعي منزلي هو خيار شائع بين الكثيرين الذين يسعون للحفاظ على انتعاشهم طوال اليوم دون استخدام المواد الكيميائية القاسية، ويعتمد هذا النوع من مزيلات العرق على مكونات طبيعية مثل صودا الخبز وزيت جوز الهند والزيوت الأساسية، مما يجعله مناسبًا للبشرة الحساسة، ويمكن تحضيره بسهولة في المنزل، مما يتيح لك التحكم في المكونات والتأكد من خلوه من المواد الضارة، بالإضافة إلى ذلك يتميز مزيل العرق الطبيعي بخصائص مضادة للبكتيريا، مما يساعد في تقليل الروائح الكريهة وامتصاص الرطوبة بفاعلية.

مزيل عرق طبيعي منزلي

يعتبر مزيل العرق الطبيعي خيارًا صحيًا وفعّالًا للحفاظ على انتعاش الجسم طوال اليوم دون استخدام المواد الكيميائية الضارة، ويمكن تحضير مزيل عرق طبيعي في المنزل بسهولة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يسعى للحفاظ على صحة بشرته.

المكونات

صودا الخبز: تعمل على امتصاص الرطوبة والروائح.

زيت جوز الهند: يُعتبر مضادًا للبكتيريا ويعطي ترطيبًا للبشرة.

زيت أساسي (مثل زيت اللافندر أو زيت شجرة الشاي): يُضيف عطرًا مميزًا ويعزز الخصائص المضادة للبكتيريا.

طريقة التحضير

اخلط ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز مع ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند في وعاء حتى تتكون عجينة ناعمة.

أضف بضع قطرات من الزيت العطري الذي تفضله واخلط جيدًا.

انقل الخليط إلى علبة نظيفة يمكن استخدامها لتخزين مزيل العرق.

طريقة الاستخدام

يطبق مزيل العرق الطبيعي على الإبطين بعد الاستحمام. يُمكن استخدامه يوميًا حيث سيعمل على امتصاص الرطوبة ومنع الروائح الكريهة.

الفوائد