انت الأن تتابع خبر عليك تجنبها فورًا .. 7 أطعمة متوفرة في مطبخك تسبب تجاعيد البشرة والشيخوخة المبكرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذر طبيب المناعة أندريه مارتيوشوف-بوكلاد من خطورة بعض الأطعمة على صحتنا، مشيرا أنها تُسهم بشكل كبير في تسريع عملية الشيخوخة.

وأوضح أن بعض المكونات الغذائية، مثل الجلوتين والدهون المتحولة والفركتوز، تؤدي دورا رئيسيا في ظهور الأمراض المزمنة المرتبطة بالشيخوخة، وفقا لوكالة “نوفوستي” الروسية.

تابع: “هناك أطعمة تحفز تسارع شيخوخة الجسم، وتشمل الوجبات السريعة، والكربوهيدرات سهلة الهضم، بما في ذلك الفركتوز والنشا، والدهون المتحولة، والزيوت النباتية المكررة، وخاصة تلك التي تتعرض للتسخين المتكرر والجلوتين”.

وأضاف: “تسبب هذه الأطعمة أيضا الإجهاد المزمن، والالتهاب المزمن، ومقاومة الأنسولين، وضعف إنتاج الطاقة على المستوى الخلوي”.

لذا، إذا كان الشخص يرغب في تجنب الأمراض المزمنة الشديدة، فعليه تجنب الوجبات السريعة والأطعمة المكررة الاصطناعية من نظامه الغذائي، وتناول المنتجات الحيوانية والنباتية الطبيعية.

1- الملح:

هو من أسوأ المكوّنات الغذائيّة بالنسبة للبشرة كونه يمتصّ الماء ويتسبب بجفاف الأنسجة مما يسرّع ظهور التجاعيد. ولذلك ينصح الخبراء بالتخفيف من استهلاكه قدر المستطاع.

2- اللحوم المصنّعة:

تحتوي هذه اللحوم على نسب مرتفعة من الدهون والملح، ولذلك فهي تتسبب بتلف الأنسجة وأكسدة الخلايا. يُنصح باستهلاكها بكمية قليلة بين الحين والآخر.

3- القهوة:

يتسبب تناول القهوة بردة فعل فريدة في الجسم، ويؤدي الإكثار من استهلاك هذا المشروب إلى الحصول على سحنة شاحبة. ولذلك ينصح الخبراء بالاكتفاء بتناول فنجان أو اثنين من القهوة يومياً.

4- السكر

قالت الكاتبة إن السكر مسؤول عن زيادة الوزن وتجعّد البشرة وترهلها.

5- الدهون المتحولة

أضافت الكاتبة أن هذه الدهون المتحولة توجد بشكل خاص في الوجبات السريعة والبطاطس المقلية والأطعمة المعلبة والمجمدة، وكل أنواع الأغذية غير الصحية. وفي الحقيقة، لا تسبب هذه الدهون زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب فقط، وإنما تعقّد أيضا عمل الشرايين وتجعل تدفق الدم نحو الجلد أضعف،

مما يؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.