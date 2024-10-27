هل هناك علاج لفرط النشاط وقلة الانتباه- ADHD؟ أرجو إفادتي والإجابة على سؤالي، وهو هل هنالك علاج لل ADHD أم لا؟ عزيزتي السائلة، إن العلاج الاعتيادي الدارج للADHD الذي نعرفه بالعربية أنه اضطرابات نقص الانتباه والتركيز، يشمل أدوية معينة مثل الميثيلفينيديت (Methylphenidate) (الريتالين - Ritalin) أو الديكتسروأمفيتامين (Dextroamphetamine)(ديكسيدرين - Dexedrine)، وهي أدوية تعتبر مواد محفزة تقلل من الاندفاعية وفرط النشاط، وتساعد في القدرة على التركيز. كذلك فإن هنالك إجماعًا بين الأخصائيين على أن هناك حاجة لأن يشمل العلاج جوانب أخرى من أداء المريض، وأن لا يقتصر الأمر على الأدوية وحدها.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يشمل العلاج هيكلة الإدارة الصفية، تثقيف الوالدين، لكي ينتبهوا إلى الاحتياجات، مثل الانصياع ووضع حدود للطفل، والدروس الخصوصية و/أو العلاج المهني للطفل نفسه.
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