أبلغ من العمر 25 عاماً وأعاني نوبات من الصداع الشديد جداً منذ 4 سنوات، يأتي الصداع مرة أو مرتين في السنة عند بدء فصل الشتاء، ويستمر لمدة شهر أو أكثر ويصحبه بعض الأعراض كألم العين، ولا أرتاح مع تناول

من خلال وصفك الدقيق لنوبة الصداع وما يصحبها من أعراض ، وتكرارها في أوقات محددة من السنة والعمر ، أعتقد أن ما تعاني منه هو أحد أنواع الصداع يعرف بالصداع العنقودي ، فهذا النوع من الصداع يصيب الرجال بشكل أساسي ، وتستطيع أن تكون نوبة أثناء فترة أو القراء العشرينات من العمر.

وتأمين نوبات الصداع على هيئة مجموعات من الصداع تحدث مرة أو مرتين في السنة وتستمر النوبة لعدة أسابيع أو عدة أشهر ، وهي دورية الصداع العنقودي من أهم علامات التشخيص ، حيث إن دورات حدوث الصداع ومدة استمرار النوبة تقريبا ثابتة لا تتغير للشخص. وخلافا للصداع النصفي المعروف لا توجد مقدمات لحدوث نوبة الصداع ، سواء بصرية أو عصبية. والصورة الثابتة للصداع العنقودي أن يأتي في نصف الرأس ، إلا أنه قد يتغير من جهة إلى أخرى من الرأس عند حدوث نوبة جديدة.

ويبدأ الصداع بصورة حادة ومفاجئة ويتزايد الألم حتى إلى قمته خلال عشر أو خمس عشرة دقيقة. ويصيب الألم منطقة العين والصدغ ، ويشعر به المريض خلف العين وفوق وأسفل العين. وتستمر النوبة حوالي خمس وأربعين دقيقة إلى الساعة ، ويصف المريض هذا الألم بالفظيع أو غير المحتمل.

وكما ذكرت يأتي الصداع في فترات منتظمة وقد حدث ذلك في يوم معين من الأسبوع لمدة عدة أسابيع. ثم يبدأ الألم وباقي الأعراض بالاختفاء فجأة كما بدأت ، لتعود الأعراض في اليوم التالي في نفس التوقيت وبنفس الصورة. ولا يستجيب هذا الصداع لمسكنات الألم المعروفة كالتي ذكرتها في سؤالك ، ويعود ذلك لتأثيرها وعملها البطيء ، أما مضاد الألم اللاستيرودي (الأندوميثاسين) ، فغالباً ما يحقق فعالية كبيرة. كما يوجد عدة أدوية أخرى تستخدم بشكل فعال لتسكين النوبات ، وأيضاً هناك عقاقير تعامل بين النوبات للوقاية ، وكلها توصف بعد تشخيص المرض من قِبل طبيب المختبر والأعصاب ، لذا أنصحك الطبيب الطبيب لتشخيص الحالة وعلاجها بالطريقة الصحيحة.