تصغير أم تكبير الصدر؟ ما هي الطرق المتوفرة اليوم لتغيير حجم الصدر؟ ما هي عواقب القيام بذلك؟ متى نبدأ؟

ينظر الرجال والنساء على حد سواء إلى صدر المرأة على أنه تعبير هام عن أنوثتها وإغرائها. في الواقع, الغالبية العظمى من النساء يرغبن في الحصول على صدر جميل ومثالي, وذلك لأنه لا يحسن من شعورهن بخصوص جسمهن فحسب, بل يمكن أن يعزز ايضاً من موقعهن لدى الرجال والنساء الأخريات, كما يمكن أن يجعلهن تشعرن بأنهن جميلات, جذابات ومغريات.

ما هي الطرق المتاحة اليوم لتغيير حجم الصدر؟ هل يجب تكبير الصدر، أم تصغيره؟ ما هي عواقب القيام بذلك؟ متى نبدأ؟ كل ما ترغبون في معرفته بخصوص علاجات الصدر التجميلية.

تكبير الصدر: ما هو حجم الصدر المثالي؟

الإجابة عن هذا السؤال تكمن في الذوق الخاص لكل إنسان, وبالموضة. عملية تكبير الصدر هي العملية التجميلية الأهم والأكثر شعبية. يمكن إجراؤها بعد أن يكتمل نمو الثدي, وغالباً ما يتم هذا بعد سن الـ 18 عاما.

وهي جراحة مناسبة للنساء اللواتي يملكن ثديين صغيرين منذ الولادة أو لأولئك اللواتي حصل تقلص في حجم الصدر لديهن مع التقدم في السن. مع ذلك, إذا كان هنالك فائض كبير من الجلد أو ترهل في الثدي – يجب إجراء جراحة رفع الثدي أو شد الصدر.

تكبير الصدر عن طريق إدخال غرسة السيليكون

يتم تكبير الصدر عن طريق إدخال غرسة السيليكون (طعم السيليكون) إلى داخله. هنالك عدة خيارات بشأن مكان إحداث الشق الجراحي, الذي يتم إدخال الطعم من خلاله: المكان الاكثر شيوعاً هو في الطية الجلدية تحت الثدي.

ومن الأماكن الأخرى التي يمكن إحداث الشق فيها - الجانب السفلي الذي يحيط بهالة الحلمة، أو منطقة الابط. أما السبل الأخرى لإدخال الطعم, مثل إدراجه عن طريق السرة, فهي أقل شيوعاً. يمكن وضع غرسة السيليكون داخل الثدي فوق عضلة الصدر، أو تحتها. لكل طريقة حسناتها وسيئاتها.

يكون غلاف جميع انواع الحشوات مصنوعاً من السيليكون, ولكنها قد تكون معبأة بجل السيليكون أو بالمحلول الملحي الفيسيولوجي (Saline). تعتبر غرسة السيليكون (طعم السيليكون) أفضل ويمنح الصدر منظراً طبيعياً أكثر, بالمقارنة مع الطعم الذي يحتوي على المحلول الملحي.

جميع أساليب جراحة رفع الثدي تحدد إرتفاع الحلمة المخطط وكمية الجلد التي يجب إزالتها. أحياناً، يمكن الإكتفاء برفع الجانب العلوي من هالة الحلمة قليلاً, من أجل رفع الثدي, ولكن في الحالات الأصعب، يجب رفع هالة الحلمة وإزالة فائض الجلد من حولها. عندما يكون ترهل الثدي شديداً, يجب إزالة الكثير من الجلد المترهل ورفع الحلمة بشكل كبير. الندبة التي ستخلفها هذه العملية, بطبيعة الحال, ستكون أكبر.