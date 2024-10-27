أردت أن أسأل ما هي المخاطر التي يمكن أن تحدث أثناء جراحة زرع السيليكون في الثدي؟ وما هو الفرق إذا كان الطعم موجود فوق العضلة أو تحتها؟ هل مكان الطعم يؤثر على النتائج التي قد تحدث بعد الجراحة؟

في سنوات التسعينات كان هناك شك بوجود علاقة بين زرع طعوم السيليكون في الثدي وبين زيادة خطر الإصابة بالأمراض الخبيثة أو الأمراض الروماتزمية مثل تصلب الجلد (Scleroderma). واستند هذا الشك على وصف حالات في الأدبيات الطبية للنساء اللواتي أصبن بالأمراض وخضعن لزراعة طعوم السيليكون في الصدر.

اليوم هناك توافق في الاراء بين معظم السلطات الطبية في العالم على انه لم يتم العثور على أي دليل علمي واضح على العلاقة بين زرع السيليكون والاعتلال بالأمراض الجهازية. ومع ذلك، هناك بلدان التي فرضت فيها قيود على استخدام طعوم السيليكون حتى يتم جمع المزيد من المعلومات. في أستراليا، كندا، اليابان والولايات المتحدة لا يستخدمون طعوم السيليكون، ولكن في أوروبا وأمريكا الجنوبية يسمح بذلك. ا

يجابيات وضع الطعم فوق العضلة (تحت أنسجة الثدي)، تشمل التنفيذ السهل للشق الجراحي، تنبؤ أفضل بحجم وشكل الثدي بعد الجراحة والنتائج تكون مرضية طالما لم يحدث انكماش للطعم (capsular contracture). انكماش الطعم هي عملية انكماش نسيج الندبة حول الطعم الذي يحدث في 30% من الحالات. يمكن أن يكون من دون أعراض أو يسبب لملمس صلب أكثر للثدي بالمقارنة مع الثدي الذي لم يخضع لعملية جراحية، وفي الحالات الشديدة لتصلب، حساسية، ألم وتشوه شكل الثدي.

عند وضع الطعم تحت العضلة فخطر حدوث الانكماش يقل، هناك تغييرات حسية أقل في الحلمة، ويكون من الأسهل تفسير اختبارات التصوير الشعاعي للثدي في المستقبل. كما ان حواف الطعم تكون مرئية بشكل أقل. سلبيات هذه الوضعية تشمل التقييد بحجم الطعم، المزيد من الألم بعد الجراحة، وإمكانية تحرك الطعم. المضاعفات بعد الجراحة تشمل:

1. ورم دموي (نزيف داخلي) الذي يسبب للألم، التورم وأحيانا للحمى، في حوالي 2% من الحالات.

2. تلوث موضعي الذي يسبب للألم، عدم الراحة وتورم الذي عادة ما يظهر بعد 7-10 أيام من الجراحة. في هذه الحالة يجب اعطاء العلاج بالمضادات الحيوية، وغالبا ما يكون من الضروري إزالة الطعم. نسبة وقوع مثل هذه المضاعفات تصل الى حوالي 2%.

3. تقليل الحس في الحلمة.

4. في حالات نادرة - سماكة الندبة في الشق الجلدي.

5. عدم التماثل في مكان الطعم.

6. انكماش الطعم.

وعلى الرغم من القائمة الطويلة للمضاعفات المحتملة، فجراحة تكبير الثدي هي واحدة من العمليات الجراحية الأكثر أمنا مع قدرة جيدة على التنبؤ بالنتيجة.