انت الأن تتابع خبر ماتشيليش هم لو شعرك قصير.. استخدمي وصفة الحلبة لتطويل الشعر وتكثيفه وانبات الفراغات وعلاج التساقط نهائيا!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر الحلبة من المكونات الطبيعية الفعالة التي تحمل فوائد عظيمة لصحة الشعر الكثير من النساء يعانين من مشكلات تساقط الشعر والفراغات التي تؤثر على مظهرهن لذا فإن استخدام الحلبة يعد حل طبيعي سهل الاستخدام لتحسين صحة الشعر وزيادة طوله وكثافته دون الحاجة إلى مستحضرات كيميائية مكلفة.
فوائد الحلبة للشعر
- تحتوي الحلبة على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن التي تساعد في تقوية بصيلات الشعر وتحفيز نموه بشكل صحي كما تعمل على تغذية فروة الرأس وتحسين الدورة الدموية مما يعزز نمو الشعر في المناطق التي تعاني من الفراغات بالإضافة إلى ذلك تساعد الحلبة في تقليل تساقط الشعر بفضل خصائصها المغذية والتي تعمل على تقوية الجذور.
طريقة استخدام الحلبة للشعر
- لتحضير وصفة الحلبة يتم نقع ملعقتين كبيرتين من بذور الحلبة في كوب من الماء لمدة ليلة كاملة ثم يتم طحن البذور المنقوعة حتى تصبح عجينة ناعمة يتم وضع العجينة على فروة الرأس وتوزيعها على الشعر بالكامل مع التركيز على المناطق التي تعاني من الفراغات تترك لمدة ساعة ثم يتم غسل الشعر بالشامبو والماء الفاتر للحصول على أفضل النتائج ينصح باستخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.