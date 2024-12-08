تمتاز العلاقة الحميمة بين الزوجين بفوائد ومزايا عدة، منها واهمها توطيد اواصر الحب والمودة بين الزوجين، اضافة بالطبع للاستمتاع بالمزايا الجسدية والنفسية للعلاقة الجنسية.

الا ان بعض العوامل والاسباب يمكن ان تؤثر سلبا على اداء الزوجين وقدرتهما على الاستمتاع بالعلاقة، ما يولد جوا مشحونا بينهما ويخلق التوتر والضغوطات بينهما.

ومن هذه الاسباب ضعف او تراجع القدرات الجنسية عند احد الزوجين او كلاهما نتيجة الضغط النفسي وهموم الحياة وغيرها. فلنتعرف سويا على ابرز الطرق الطبيعية التي تساعد على تحسين القدرات الجنسية وتضمن علاقة حميمة ناجحة بكل المقاييس.

طرق طبيعية لتحسين القدرات الجنسية

• النوم:

بحسب براد دافيدسون، خبير اللياقة وأخصائي التغذية "، يجب ان يكون المرء مفعما بالنشاط والطاقة لممارسة العلاقة الجنسية. ولتحقيق ذلك لا بد من الحصول على معدل كافي من ساعات النوم يوميا، كون قلة النوم تؤثر سلبا على هرمونات الجسم خاصة هرمونات التوستوستيرون.

• الطعام:

من الضروري تناول الاطعمة الغنية بالبروتين والدهون الصحية في وقت مبكر من اليوم، للحفاظ على مستويات عالية من الطاقة. وينصح دافيدسون بتناول لحم البقر المغذى طبيعيا والسمك والبيض وزيت جوز الهند وزيت الزيتون والافوكادو. اضافة الى الشوكولاته السوداء التي تحسن من الاداء الجنسي للزوجين.

• الاسترخاء:

لا شيء يفسد الحالة المزاجية ويعكر صفو العلاقات الجنسية مثل الضغوطات التي يمكن ان تؤثر سلبا على الهرمونات الجنسية لدى الانسان ما يؤدي لانخفاض مستوى التوستوستيرون الذي يؤدي بدوره لضعف الانتصاب عند الرجل.

• التمرين:

كونه يحسن من نشاط الجسم ويزيد من تدفق الدم وهو ما يرفع من مستويات الاندروفين الذي يمنح الجسم المزيد من الطاقة والحيوية والشعور الجيد.

• اختيار الموسيقى المناسبة:

هل نحتاج للتأكيد على ان الموسيقى دوت الخليج افضل السبل لتعديل الحالة المزاجية، وهي بالتأكيد مناسبة جدا للاشخاص الذين يطمحون للاسترخاء والقيام بالعلاقة الجنسية باعلى درجات الراحة والانسجام.

• تعزيز نشاط الجسم:

من خلال تنشيط الكبد الذي يعد اللاعب الاساسي في النظام الغذائي، وذلك من خلال تناول كوب من الماء الدافئ مع عصير الليمون على معدة خاوية صباحا.

كذلك تناول الماء بكمية تعادل نصف وزنك كل يوم وتناول الخضروات التي تنتمي الى الفصيلة الصليبية مثل الكرنب والجرجير والبروكلي والقرنبيط والملفوف الصيني كونها تحوي انواعا خاصة من الاحماض الامينية التي تساعد الكبد على طرد السموم من الجسم.

• مراجعة الطبيب المختص:

في حالات انخفاض القدرة الجنسية بشكل كبير، كون السبب قد يكون نتيجة حالات مرضية مثل ارتفاع ضغط الدم او السكري او انخفاض مستويات التوستوستيرون.