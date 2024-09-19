انت الأن تتابع خبر "هتبقي شمعة منورة".. بمعلقة خل واحدة وقولي وداعا لتشققات وخشونة الكعبين وتبييض البقع والتصبغات في القدمين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقدم لحضراتكم طريقة سريعة للتخلص من تشققات الكعب وتفتيح لونه، والحصول على قدم مريحة وخالية من الإرهاق، من الاستخدام الأول ستلاحظين فرقا واضحا في مظهر كعبك، حيث سيصبح أكثر إشراقا مع إزالة التصبغات الداكنة، حيث إن هذا المقشر طبيعي وسهل التحضير باستخدام مكونات بسيطة، ولا يتطلب أي مواد كيميائية، وهذا حلم الكثير من السيدات.

إزالة تشققات الكعبين

يمكنك التخلص من التشققات في يوم واحد فقط باستخدام مكونات متوفرة في مطبخك، دون الحاجة لشراء منتجات باهظة الثمن، حيث إنه من أول استخدام ستشعرين بتحسن كبير وتلاحظين فرقا ملحوظا في ملمس ومظهر قدمك، ولن تعاني من الألم بعد الآن.

ومن الجدير بالذكر أن إزالة تشققات القدم عملية سهلة وبسيطة، لكن يجب الاهتمام بالوقاية دائما وذلك من خلال ارتداء الجوارب القطنية واستخدام هذه الوصفة بشكل دوري عند ملاحظة بداية ظهور التشققات.

طريقة عمل وصفة إزالة التشققات وتنعيم الكعبين