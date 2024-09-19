انت الأن تتابع خبر "هتبقي شمعة منورة".. بمعلقة خل واحدة وقولي وداعا لتشققات وخشونة الكعبين وتبييض البقع والتصبغات في القدمين والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - نقدم لحضراتكم طريقة سريعة للتخلص من تشققات الكعب وتفتيح لونه، والحصول على قدم مريحة وخالية من الإرهاق، من الاستخدام الأول ستلاحظين فرقا واضحا في مظهر كعبك، حيث سيصبح أكثر إشراقا مع إزالة التصبغات الداكنة، حيث إن هذا المقشر طبيعي وسهل التحضير باستخدام مكونات بسيطة، ولا يتطلب أي مواد كيميائية، وهذا حلم الكثير من السيدات.
إزالة تشققات الكعبين
- يمكنك التخلص من التشققات في يوم واحد فقط باستخدام مكونات متوفرة في مطبخك، دون الحاجة لشراء منتجات باهظة الثمن، حيث إنه من أول استخدام ستشعرين بتحسن كبير وتلاحظين فرقا ملحوظا في ملمس ومظهر قدمك، ولن تعاني من الألم بعد الآن.
- ومن الجدير بالذكر أن إزالة تشققات القدم عملية سهلة وبسيطة، لكن يجب الاهتمام بالوقاية دائما وذلك من خلال ارتداء الجوارب القطنية واستخدام هذه الوصفة بشكل دوري عند ملاحظة بداية ظهور التشققات.
طريقة عمل وصفة إزالة التشققات وتنعيم الكعبين
- لتحضير الوصفة، قومي بمزج الخل مع عصير الليمون في وعاء زجاجي مع التحريك المستمر حتى يندمجا، ثم أضيفي البيكنج بودر، وهو مكون مميز لتفتيح المناطق الداكنة في الجسم، واستمري في المزج حتى تظهر الفقاعات.
- بعد ذلك أضيفي السكر واخلطي حتى يذوب تماما، ثم قومي بإضافة بياض البيض لتحصلي على خليط سائل، وطبقيه على القدم واتركيه حتى يجف، ثم كرري العملية حتى تنتهي الكمية.
- بعد فركه عن القدم ستلاحظين أنها أصبحت ناعمة وبيضاء مثل أقدام الأطفال.
- يوصى بتكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع للحصول على نتائج دائمة وملمس ناعم كالحرير.