انت الأن تتابع خبر غيري مظهرك .. بطريقة احترافية.. اصبغي شعرك باللون الأشقر الجرئ الواضح في ساعة واحدة بمكون رخيص من منزلك وبدون اي اضرار على الشعر!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر اللون الأشقر من الألوان الخالدة في عالم صبغات الشعر، حيث يحتفظ بجاذبيته وجماله على مر الزمن، ويناسب هذا اللون جميع ألوان البشرة ويمنح الشعر بريق لافت، مما يجعله خيار مفضل للعديد من النساء والفتيات، ولكن بدلا من الاعتماد على الصبغات الكيميائية التي قد تتلف الشعر بمرور الوقت، يمكن الحصول على اللون الأشقر باستخدام مواد طبيعية متاحة في المنزل نقدمها لكم من خلال موقعنا دوت الخليج

اصبغي شعرك باللون الأشقر الجرئ الواضح

إذا كنت تبحثين عن طريقة طبيعية وآمنة للحصول على اللون الأشقر، يمكنك اتباع الخطوات التالية باستخدام مكونات بسيطة ومتوافرة في المنزل.

المكونات اللازمة

3 ملاعق كبيرة من الحلبة

5 ملاعق من الكركم المطحون

1 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض

1 بيضة

2 ملعقة كبيرة من عشبة البابونج

1 ملعقة كبيرة من الزبادي

1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

2 ملعقة كبيرة من خل التفاح

3 ملاعق صغيرة من الحناء المطحونة

2 كوب من الماء

طريقة التحضير

في إناء عميق، ضعي ملعقتين من الحلبة، الكركم، وملعقة من عشبة البابونج مع الماء.

ضعي الإناء على نار متوسطة واتركيه حتى يغلي لمدة ربع ساعة.

بعد الغليان، ارفعي الإناء عن النار واتركيه ليبرد ثم صفي السائل واتركيه جانبا.

في الكبة الكهربائية، ضعي ملعقة البابونج والحلبة المطحونة وامزجيها جيد حتى تصبح ناعمة.

انقلي الخليط إلى وعاء عميق، ثم أضيفي الكركم، الزبادي، العسل، والبيضة، وامزجي المكونات حتى تتجانس.

أضيفي الحناء، زيت الزيتون، وزيت جوز الهند إلى الخليط، واخلطي جيد، وثم أضيفي تدريجي ماء السلق حتى تحصلي على قوام كريمي.

في النهاية، أضيفي خل التفاح واخلطي المكونات مرة أخرى.

غطي الوعاء بورق بلاستيكي واتركيه لمدة ساعة.

قسمي شعرك إلى أجزاء، ثم وزعي الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

اتركي الخليط على الشعر لمدة 4 ساعات لتحقيق أفضل النتائج.

بعد انتهاء الوقت المحدد، اغسلي شعرك بالماء ثم استخدمي الشامبو والبلسم كالمعتاد.

الاستنتاج