انت الأن تتابع خبر «معجزة نازلة من السما»...كريم البانثينول السحري يساعد في إزالة الحبوب وآثارها وتخفيف السواد تحت العين والتصبغات بشكل سهل!!!؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توجد مجموعة متنوعة من وصفات التجميل المنتشرة على العديد من المواقع وأوصى بها عدد كبير من خبراء التجميل تعتمد هذه الوصفة على كريم البانثينول الذي يعتبر من المكونات الأساسية ويمكن شراؤه بسهولة من الصيدلية حيث إنه غير مكلف وآمن تماما للاستخدام ويمكن للسيدات استخدامه للحصول على إطلالة وجمال مميز حيث يمنح الكريم البشرة إشراقة ونضارة ولهذا سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقعنا دوت الخليج اهم وصفات كريم بانثينول

كريم بانثينول لتبييض البشرة

يعتبر من أهم المنتجات التي تهم السيدات في بحثهن عن جمال بشرتهن حيث تسعى كل منهن للحصول على بشرة ناعمة وبيضاء كثلج ويحلم الجميع بالعثور على الكريم المثالي الذي يعزز من جمال بشرتهم في فترة زمنية قصيرة ودون الحاجة لتكاليف مرتفعة.

طريقة إعداد وصفة كريم البانثينول

المكونات المطلوبة لتحضير الوصفة

كمية من كريم بانثينول.

عدد اثنين ملعقة كبيرة من النشا.

وعاء مناسب الحجم.

خطوات تحضير الوصفة