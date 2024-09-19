انت الأن تتابع خبر معجزة بذور الكتان هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الستين.. إليكم طريقة الاستخدام! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواجه العديد من النساء مجموعة متنوعة من مشاكل البشرة التي تؤثر على مظهرها الجذاب تهتم النساء ببشرتها بشكل خاص لأنها تعتبر من أبرز علامات الجمال ومع ذلك تتعارض هذه الرغبة في الحصول على بشرة صحية وناعمة مع ارتفاع تكاليف مستحضرات التجميل مما قد يشكل عبئا على البعض لذلك تظل الوصفات الطبيعية الخيار الأمثل للعديد منهن.

فوائد بذور الكتان للبشرة

بذور الكتان للبشرة تحتوي العديد من الوصفات الطبيعية على فوائد تساعد في تحقيق بشرة صحية وناعمة ومن أبرزها بذور الكتان، التي تضم فوائد صحية متعددة للبشرة تستخدم هذه البذور في صناعة العديد من مستحضرات التجميل والكريمات الخاصة بالعناية بالبشرة، كما أنها تمتاز بتكلفتها المنخفضة مقارنة بأسعار المنتجات التجميلية الأخرى.

مكونات وصفة بذور الكتان

يمكنك إعداد وصفة بذور الكتان للبشرة بسهولة في المنزل، وذلك باستخدام المكونات التالية:

ملعقة واحدة من بذور الكتان ورقتين لورا (الغار) كبسولة واحدة فيتامين E وملعقة كبيرة من جل الصبار وملعقة واحدة من زيت الزيتون وكوب من الماء طريقة التحضير يمكنك إعداد وصفة بذور الكتان للبشرة بسهولة.

طريقة تحضير وصفة بذور الكتان للبشرة

وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

ضعي كوبا من الماء في وعاء على نار متوسطة، وأضيفي إليه ملعقة واحدة من بذور الكتان لتحضير مزيج لبذور الكتان للبشرة، أضيفي ورق الغار إلى الخليط مع الاستمرار في التحريك للحصول على قوام متناسق قومي بتصفية الخليط وهو ساخن بذور الكتان للبشرة، قومي بإضافة زيت الزيتون مع التحريك حتى تندمج المكونات بشكل جيد أضيفي جل الصبار وكبسولة فيتامين E إلى الخليط مع الاستمرار في التحريك، ضعي المزيج في وعاء محكم الغلق واحتفظي به في مكان جاف، يمكنك استخدام مزيج بذور الكتان للبشرة في أي وقت تودين.

معجزة بذور الكتان

معجزة بذور الكتان ستعيد إليك الشباب حتى لو كنت فوق الستين إليكم كيفية استخدامها: