انت الأن تتابع خبر «مش هتحتاج لادوية تاني»..شابة أردنية تكشف عشبة معجزة ربانية بسيطة في المطبخ... تنقي القولون خلال دقائق وتزيل البراز الصلب بدون الحاجة طبيب..! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت شابة أردنية أنها استخدمت عشبة السنا كوسيلة فعالة لتنظيف القولون من البراز المتحجر بسرعة وأوضحت أن هذه العشبة تعتبر من أبرز العلاجات في الطب البديل لعلاج الإمساك والتخفيف من آثاره وآلامه بالإضافة إلى تليين المعدة وسوف نقدم لكم اليوم وسيلة لتنظيف القولون باستخدام الأعشاب الطبيعية.

تنظيف القولون بالاعشاب

السنا هي عشبة تتميز بفعاليتها السريعة والقوية عند استخدامها حيث تعمل كملين طبيعي يحفز حركة الأمعاء لنقل الفضلات من القولون ويمكنك استخدمه القدماء بتحضيره كما يتم تحضير الشاي ومن الأفضل عند إعداد هذه العشبة إضافة القرفة أو الزنجبيل حتى يسهل على الشخص تناولها.

عشبة حشيشة الزجاج

تعرف أيضا باسم نبات الطير وهي نبات يعد فعالا في تنظيف القولون بسرعة وتخفيف أعراض الإمساك كما أنها تعمل على تحفيز حركة الأمعاء في القولون وتساعد في التخلص من سموم الدم وتقوية العضلات في المعدة والقولون مما يسهم في التخلص من الإمساك المزمن حيث تعتبر ملينا طبيعياً للمعدة.

كيفية تنظيف القولون بعشبة الراوند

تعتبر أعشاب الراوند من الأعشاب المستخدمة بشكل شائع في الطب الصيني القديم، وذلك لاحتوائها على مركبات مهمة تعزز حركة المعدة والأمعاء. ومن أبرز هذه المركبات “الانثراكينونات” بالإضافة إلى بعض المركبات التي تساعد في تقليل التهابات القولون وكما أنها تخفف من أعراض الإسهال المزعجة.

بذور الهندباء