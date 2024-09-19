انت الأن تتابع خبر «ندمت اني مجربتهاش»...رجعي شبابك واخفي شيب الشعر المبكر بالحنة والقرنفل في اقل من ساعة واحدة بس انسي الشعر الأبيض!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إن تغير لون الشعر وظهور الشيب يعدان من المشكلات التي يواجهها العديد من الأشخاص خصوصا الشباب الذين يعانون من هذه القضية في سن مبكرة ويعتبر التعامل مع الشعر الأبيض والشيب من التحديات التي تشغل اهتمام الكثيرين لذا فإن البحث عن حلول فعالة وطبيعية لهذا الأمر يعتبر مهما في هذا المقال سنستعرض كيفية استخدام الحناء والقرنفل لاستعادة شباب وهذا من خلال موقعنا دوت الخليج

طريقة الميرامية للتخلص من الشعر الأبيض

المكونات:

4 ملاعق من أوراق المريمية.

1 كوب ونصف من الماء.

1 ملعقة صغيرة من القرنفل البودرة.

ملعقة من الحناء المطحونة.

طريقة التحضير:

نبدأ بتحضير وعاء عميق نضيف إليه الماء مع أوراق المريمية ثم نضعه على نار متوسطة ونتركه حتى يغلي لمدة ربع ساعة.

نرفع القدر عن النار ونتركه ليبرد ثم نصفيه ونجمع الماء المغلي.

نقوم بغلي الماء ثم نضيف إليه القرنفل والحناء ونقلبه حتى نحصل على قوام كريمي.

يتم توزيع هذا المزيج على خصلات الشعر ثم يتم تغطيته وتركه لمدة ساعة ويغسل الشعر بالماء ثم الشامبو والبلسم.

طريقة زيت جوز الهند لصبغ الشعر الأبيض

المكونات:

1 ملعقة صغيرة من الحلبة المطحونة.

2 ملعقة صغيرة من القهوة.

1 ملعقة كبيرة من مسحوق الكركديه.

نصف كوب من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير