"رجعي وشك ينور تاني " اعملي صابونه الكركم في البيت ؟ تخلصي من التصبغات والهالات السوداء..! جربيها وهتتدعيلي ..

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رياض - احمد صلاح - تعتبر الهالات من المشاكل التي يعاني منها الكثيرون، والتي قد تكون ناتجة عن أسباب وراثية أو صحية أو غيرها كما يعاني العديد من الأشخاص من التصبغات التي تجعل مظهر الوجه غير مشرق هناك العديد من المنتجات التي تستخدم لمعالجة هاتين المشكلتين، بالإضافة إلى مجموعة من الوصفات والمنتجات الطبيعية التي يفضلها الكثيرون من بين هذه المنتجات الطبيعية، تُعتبر صابونة الكركم فعالة في معالجة الهالات والتصبغات.

صابونة الكركم لعلاج الهالات والتصبغات

تفضل العديد من النساء استخدام صابونة الكركم لعلاج مشكلتي الهالات السوداء والتصبغات في الوجه، حيث إن الكركم غني بالعديد من مضادات الأكسدة التي تساعد في تفتيح البشرة وإزالة الهالات بشكل نهائي، مما يمنح البشرة الإشراقة المطلوبة وتتميز هذه الصابونة بإمكانية تحضيرها بسهولة في المنزل باستخدام مجموعة من المكونات البسيطة المتوفرة في كل مكان، وهذه المكونات هي:

صابونة الجلسرين الطبية.

ملعقة متوسطة من زيت جوز الهند.

ملعقة متوسطة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة متوسطة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الكركم المخصص للبشرة.

ملعقة كبيرة من الماء المقطر.

طريقة التحضير

يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة وسرعة، حيث أن الخطوات تحتاج إلى وقت قصير. وهذه الخطوات هي:

بشر الصابونة ناعم أو تقطيعها صغير.

رفع الصابون على النار حتى يذوب تماما.

إضافة الكركم مع تحريكه بشكل جيد مع الصابون.

يتم وضع الماء المقطر مع خليط الزيوت، ثم تُخلط جميع المكونات معًا حتى تندمج بشكل كامل.

سكب الصابون في القوالب المخصصة له ثم الانتظار حتى يتجمد.

طريقة الاستخدام