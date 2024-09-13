اخلطي القرنفل مع الماء لتبدين أصغر من سنك ب 10 سنوات كولاجين طبيعي بالقرنفل النتيجة ستبهرك

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رياض - احمد صلاح - القرنفل القرنفل من الأعشاب الطبيعية التي يتم استخدامها على نطاق واسع حيث أنه يمكن استخدامه للشعر وكذلك للبشرة وله فوائد صحية مذهلة, ويعد القرنفل علاج للعديد من مشاكل البشرة وخاصة التجاعيد والتي تظهر في البشرة مع التقدم في السن بسبب نقص نسبة الكولاجين في البشرة, ويدخل القرنفل كمادة أساسية في تركيب العديد من كريمات العناية بالبشرة ولكنها تكون مرتفعة التكلفة لذلك من الأفضل استخدامه في البيت بسهولة, وسنعرض خلال السطور التالية الطريقة التي يمكن استخدام القرنفل بها للتخلص من مشاكل البشرة المختلفة.

كيفية عمل سيروم القرنفل الطبيعي للبشرة للتخلص من التجاعيد

سيروم القرنفل يعد حل سحري للتخلص من اي خطوط تعبيرية أو تجاعيد في البشرة وذلك لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الكولاجين الذي يغذي البشرة ويملأ الخطوط, كما أنه يجدد خلايا الجلد ويجعل البشرة صافية وخالية من أي عيوب ويزيل أي تصبغات في البشرة, ويمكن تحضير هذا السيروم بخطوات بسيطة

تتمثل في الآتي:-

نضع كمية من القرنفل في كوب ماء ونغطيهم ونتركهم ليلة كاملة في الثلاجة.

نضفي الخليط ونضع عليه معلقتين من العسل ومعلقة من جل الصبار, ونقلب.

نضيف عليهم معلقة ماء ورد ونحفظ السيروم في عبوة نظيفة, ويتم استخدامه على البشرة كل يوم.

نضع بضع قطرات من السيروم على البشرة ليلًأ وندلكه حتى تمتصه البشرة ونتركه حتى الصباح.

ماسك القرنفل ودقيق الأرز للتفتيح الفوري للبشرة وعلاج الحبوب

القرنفل يحتوي على العديد من الفيتامينات التي تغذي خلايا البشرة وتساعد في تجديد طبقات الجلد, كما أنه له خصائص مضادة للبكتيريا وبالتالي يقلل من انتشار الحبوب ويساعد في علاجها, ويساعد هذا الماسك في إزالة أي اسمرار ناتج عن التصبغات او أشعة الشمس ويوحد لون البشرة ويتم عمل هذا الماسك

بالطريقة التالية:-

نستخدم معلقتين من القرنفل المطحون مع نفس الكمية من دقيق الأرز.

نضيف عليهم معلقتين حليب ونقلب حتى يصبح الماسك مثل الكريم.

نفرد طبقة منه على البشرة ونتركها حوالي ربع ساعة وبعد ذلك يتم فرك البشرة للمساعدة في تنشيط الدورة الدموية.

يشطف الوجه بماء بارد ويفضل استخدام هذا الماسك مرة واحده فقط في الأسبوع

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