انت الأن تتابع خبر ياريتني عرفتها من زمان.. وصفة سحرية من ملعقة كركم وزنجبيل تزيل الدهون المتراكمة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر مشكلة الوزن الزائد من اكثر المشاكل الشائعة في الوقت الحالي والتي يعاني منها عدد كبير من الناس حيث أن وجود وزن زائد يتسبب في مشاكل صحية كبيرة، ولذلك لابد من التخلص من هذه المشكلة من خلال الوصفات الطبيعية والابتعاد عن اي ادوية غير معروفة، حرصنا على ان نوفر لكم من خلال موقعنا دوت الخليج أفضل مشروب يساعد في حرق الدهون بشكل طبيعي وبدون أي اضرار.

مكونات تحضير مشروب الكركم والزنجبيل لحرق الدهون

كل ما عليك هو تجهيز مجموعة من المكونات البسيطة والسريعة، التي سوف تساعدك في التخلص من الدهون المتراكمة الموجودة لديك بكل سهولة وسرعة والمكونات تتمثل فيما يلي:

لتر واحد من الماء.

معلقتين من عصير الليمون.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

معلقة من الكركم صغيرة الحجم.

اثنين ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

طريقة تحضير المشروب

حتى تتمكنين من تحضير الوصفة بشكل صحيح عليك الحرص على القيام بمجموعة من الخطوات، تتمثل الخطوات فيما يلي: