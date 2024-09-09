انت الأن تتابع خبر ستغير حياتك 250 درجة... لو عندك كريم بانثينول اعرفي طريقة جهنمية لعمل وصفة هتخليكي منورة وزي القشطة في 10 دقائق فقط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم للحفاظ على صحة وجمال بشرتهم ومع تزايد أسعار منتجات العناية بالبشرة ووفرتها، يلجأ الكثيرون إلى الطب البديل والوصفات الطبيعية التي تظهر نتائج مذهلة وفعالة، وتعتبر هذه الوصفات خيارا آمنا للبشرة نظرا لمكوناتها الطبيعية، مما يميزها عن المنتجات التي تحتوي على مكونات كيميائية قد تكون ضارة على المدى الطويل وتسبب آثارا جانبية ومن بين أبرز هذه الوصفات تبرز الوصفات التي تعتمد على كريم البانثينول، وسنتعرف الآن على أبرزها.

مكونات وصفة كريم بانثينول لتفتيح البشرة وشد التجاعيد

تعتبر هذه الوصفة واحدة من أبرز الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة، حيث تعتمد على استخدام كريم بانثينول والنشا اللذين يحتويان على خصائص طبيعية فعالة ومكونات تساهم في تفتيح البشرة ومنحها نضارة في فترة قصيرة، كما تساعد هذه المكونات في القضاء على التجاعيد المحيطة بالعينين المكونات الرئيسية للوصفة هي:

كريم بانثينول

ملعقة من النشا

ملعقة من عصير الليمون

ماء ورد

قطن طبيعي

طريقة تحضير واستخدام وصفة كريم بانثينول لتفتيح البشرة