اقوي كريم لتبيض اليدين والجسم من أول استعمال احصلي علي يدين في غاية النعومة بدون جفاف أو تجاعيد أو تشققات

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رياض - احمد صلاح - اقوي كريم لتبيض اليدين والجسم من أول استعمال احصلي علي يدين في غاية النعومة بدون جفاف أو تجاعيد أو تشققاتاقوي كريم لتبيض اليدين والجسم، تنظيف الأطباق وكثرة تعرض اليدين إلى الماء يتسبب تغير لون اليدين، كما أن ارتداء الأحذية عند الخروج من المنزل لفترة طويلة تسبب غمقان القدمين، وينزعج الجميع عند ملاحظة تغير لون اليدين والرجلين عن لون بشرة الجسم، ويبحثوا عن وصفات تساعد على تفتيح لونهم والتخلص من الأماكن الداكنة، كما أن العوامل الخارجية أيضاً تؤثر عليهم، ويهتم الجميع بنظافة وجمال بشرة اليدين والقدمين لأنهم الأكثر عرضة، ويعتبر وصفات تبيض بشرة اليدين والقدمين الطبيعية الأكثر بحثاً على جوجل، لذا سوف نوضح لكم وصفة جهنمية تساعد على تفتيح لون اليدين والرجلين بسرعة رهيبة.

اقوي كريم لتبيض اليدين والجسم من أول استعمال

تبيض اليدين والرجلين في المنزل أمر بسيط وسهل ولا يحتاج إلى القلق، ويمكن خلال فترة بسيطة جعل بشرة اليدين والقدمين بيضاء كالثلج ولامعة ويتم التخلص من أي أماكن داكنة عليها أو أتربة متراكمة، وذلك من خلال استخدام المكونات الطبيعية التي سوف نوضحها لكم خلال السطور التالية والتي تساعد على تجميل بشرة اليدين والقدمين وجعلهم نضرين، وتتمثل المكونات في الآتي.

المكونات

ملعقتين من عصير الليمون.

2 ملعقة من عصير الخيار.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة تحضير وصفة تبيض اليدين والجسم من أول استعمال

تمنحك البشرة البيضاء الثقة والجمال أمام الجميع، ولا تحتاج إلى إخفاء أي اليدين والرجلين نتيجة غمقان بشرتهم، حيث يساعد عصير الليمون على قتل البكتيريا المتراكمة على البشرة، وتفتيح لون البشرة، كما يساعد الخيار على ترطيب البشرة وزيادة جمالها ونقائها، وماء الورد يفتح لون البشرة ويعطرها، لذا يمكن استخدام هذه الوصفة الرهيبة من خلال إتباع الآتي.