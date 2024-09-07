بكيس خميرة غيري شعرك وشعر بنتك لخيوط حرير.. أقوى كيراتين طبيعي لشعر ناعم وطويل من أول استخدام

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رياض - احمد صلاح - إذا كنت ترغبين في الحصول على شعر ناعم وطويل ومفرود بشكل طبيعي دون استخدام مستحضرات كيميائية، هناك بعض الطرق المنزلية البسيطة التي يمكنك تجربتها والتي أثبتت فاعليتها بشهادة الكثير من الأشخاص ممن قاموا بتجربة تلك الوصفات، من بين هذه الطرق استخدام الخميرة، التي تعتبر مكونا طبيعيا يمكنه منح شعرك ملمسا ناعما ولمعانا دون أي تأثيرات سلبية، وسنوضح لحضراتكم فيما يلي كيفية تحضير وصفة الخميرة لفرد الشعر والتخلص من الشعر المجعد بأقل التكاليف.

وصفة الخميرة لفرد الشعر

تحتوي الخمبيرة على العديد من العناصر المغذية لفروة الرأس من الفيتامينات والمعادن المختلفة، بحيث يمكن الاعتماد على استخدامها كبديل اقتصادي ومتوفر للمستحضرات الكيميائية باهظة الثمن، ولتحضير الوصفة يجب توافر المكونات التالية: (1/2 كوب ماء دافئ، سكر، نشا، خميرة).

خطوات تحضير وصفة فرد الشعر باستخدام الخميرة

ابدئي بإذابة السكر في ماء دافئ، ثم أضيفي النشا والخميرة.

قومي بمزج المكونات جيدا حتى تذوب تماما.

اتركي الخليط جانبا لمدة خمس دقائق ليبدأ مفعول الخميرة.

بعد ذلك قومي بتوزيع المزيج على شعرك المجعد واتركيه لمدة نصف ساعة.

وفي النهاية يمكنك غسل شعرك جيدا بالماء الدافئ وستلاحظين أن شعرك أصبح أكثر نعومة وسلاسة.

وصفة العسل والخميرة لتنعيم الشعر