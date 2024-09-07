انت الأن تتابع خبر هتنبهري من النتيجة..!! ريحتك هتبقى زى نجوم السينما.. طريقة عمل مزيل عرق بمكونات طبيعية واقتصادية من البيت.. تعرفي عليها! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يزداد البحث في فصل الصيف عن طرق عمل مزيل عرق بطريقة بسيطة وطبيعية للتخلص من رائحة العرق المزعجة، حيث تم تعاني من هذه المشكلة النساء بوجه عام، بينما توجد مستحضرات مزيل عرق في الأسواق لكن تحتوي على مواد كيميائية قد تضر الجلد وأيضًا مرتفعة الثمن، لذلك يبحث العديد عن طرق تساعد في التخلص من العرق بمكونات طبيعية وبسيطة لتفتيح الإبط، لذلك سوف نقوم بتوضيح هذه الطرق من خلال السطور القادمة.

طريقة عمل مزيل عرق طبيعي

تتمثل هذه الطرق في الآتي:

وصفة الكركم والفازلين

تساعد هذه الوصفة في اختفاء رائحة العرق المزعجة، وأيضًا تفتح منطقة الإبط، حيث يتم خلط الكركم مع الفازلين ويدهن بها الإبط ويترك لمدة 30 دقيقة، ثم تغسل وتكرر هذه الوصفة يوميًا.

وصفة جوز الهند

جوز الهند يعتبر من الوصفات الآمنة على الجلد ويمكن تحضيرها عن طريق حمام مائي، فقط ضعي 6 ملاعق زيت جوز الهند ويقلب حتى يصبح سائلاً، وبعدها قومي بإضافة ملعقة زيت شجرة الشاي إلى الخليط، ثم قلبيه حتى تمام التجانس، ثم ضعيه في علبة محكمة الغلق ويستخدم مباشرة بعد الاستحمام.

وصفة زيت الجوجوبا وزيت الزيتون