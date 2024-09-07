عشبة بتلسع بس بتنفع.. نبتة إذا رأيتها في اي مكان أحضرها إلى منزلك على الفور

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رياض - احمد صلاح - يعد القراص واحدا من النباتات المستخدمة بشكل شائع في إعداد العديد من الوصفات الطبيعية، وخاصة تلك المتعلقة بالعناية بالشعر، لما له من فوائد متعددة تساهم في علاج مشاكل الشعر المزعجة، وبما أن الكثير من النساء يرغبن في الحصول على شعر طويل وكثيف وصحي، سوف نقدم في هذا المقال كيفية تحضير شاي القراص بالتفصيل، إلى جانب توضيح فوائده للشعر.

شاي القراص للشعر

يعتبر نبات القراص من النباتات واسعة الانتشار، ويتميز بوجود أشواك صغيرة قد تسبب الألم عند ملامسته، ومع ذلك، فهو يحتوي على العديد من الفوائد لصحة الشعر، وسنوضح هنا كيفية تحضير وصفة شاي القراص باستخدام مكونات بسيطة:

المكونات

كوب ماء.

ملعقتان كبيرتان من أوراق القراص المجففة.

طريقة التحضير

1. قم بغلي الماء في إناء مناسب.

2. أضف أوراق القراص المجففة إلى الماء المغلي.

3. اترك الخليط لينقع لمدة 15 دقيقة.

4. صف الشاي جيداً للتخلص من الأوراق.

طريقة الاستخدام

للاستفادة من شاي القراص في العناية بالشعر، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. اغسل الشعر جيدا باستخدام الشامبو المناسب.

2. طبق شاي القراص على فروة الرأس مع تدليكها بلطف.

3. استمر في التدليك لمدة 10 دقائق.

4. اترك الخليط على فروة الرأس لمدة خمس دقائق إضافية.

5. اشطف فروة الرأس بالماء الفاتر.

فوائد القراص للشعر

نبات القراص يحتوي على العديد من الفوائد الصحية للشعر، منها: