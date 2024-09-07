"مش هتحتاجي الكوافير تاني"...تقشير البشرة في المنزل بالقهوة... هتخلصك من خلايا الجلد الميتة بكل سهولة!

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رياض - احمد صلاح - تقشير البشرة للتخلص من خلايا الجلد الميتة يعتبر من الأمور الضرورية التي يجب القيام بها بصورة دورية، حتى يتم الحصول على بشرة ناصعة البياض خالية من أي تصبغات، حرصنا على ان نتعرف من خلال موقعنا بوابة الزهراء على طريقة تقشير البشرة بالقهوة والتي تعتبر أحسن الوصفات التي يمكنك استخدامها على البشرة.

مكونات تقشير البشرة بالقهوة

تعتبر القهوة من أهم المواد الطبيعية التي يمكنك استخدامها على البشرة بدون أي قلق من أي أضرار، حيث أنها تساعد في مد البشرة بافضل الفيتامينات، مع التخلص من أي مشاكل موجودة عليها وعن مكونات القهوة للتخلص من الجلد الميت فهي عبارة عن:

ملعقتين كبيرتين من الحليب.

ربع كوب صغير من القهوة.

ملعقتين من السكر البني.

ملعقة كبيرة من الطحينة البيضاء.

طريقة عمل وصفة القهوة للتقشير

نقوم بخلط هذه المكونات مع بعضها البعض ومن ثم نقوم بوضعها على الوجه.

ونتركه لمدة نصف ساعة ثم نقوم بشطف الوجه بدون استخدام اي صابون او غسول حتى يتم الحفاظ على البشرة بعد التقشير.

اهمية تقشير البشرة بالقهوة