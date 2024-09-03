انت الأن تتابع خبر موجود في كل بيت.. أضف هذا المكون السحري إلى القهوة وستختفي كل أضرارها تمامًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد هي المشروب القهوة المفضل لملايين من الناس حول العالم، ويحرص عشاقها دومًا على البحث عن طريق جديدة لتحضيرها للاستمتاع بها، ومؤخرًا قد تم الكشف عن بعض الحيل الجديدة التي يمكن من خلالها أن تخرج القهوة بمذاق مختلف ورائع، وكذلك تقلل من مخاطر الإفراط في تناولها.

نقطة من الماء تقلل مخاطر القهوة

كشف الدكتور أحمد مجدي، خبير التغذية، بأن عدد من محبي القهوة لا يعرفوا بأن لها مخاطر محتملة، وخاصة في حال الإفراط في تناولها، وربما تراكم الرواسب على الكلى هي واحدة من أبرز هذه المشاكل، التي يجب الحذر منها ومحاولة تقليل شرب القهوة قدر الإمكان.

وأوضح “مجدي” بأن إضافة نقطة واحدة من الماء على فنجان القهوة، وقد يساهم بشكل كبير في تقليل مخاطرها، حيث إن هذه الحيلة تجعل رواسب القهوة تتجه إلى أسفل الفنجان، وبالتالي تقل فرص تناولها، مشددًا على إن هذه الرواسب تتراكم على الكلى، وقد تتسبب في ضعف وظائفه، وربما على المدى البعيد قد يحدث تلف للكلى.

نصائح هامة لمحبي القهوة