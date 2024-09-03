انت الأن تتابع خبر كارثة بكل المقاييس ...علامات خطيرة تظهر على الجلد تدل على ارتفاع الضغط والسكري! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر داء السكري مجموعة من الحالات المرضية التي تؤثر على طريقة استخدام الجسم للجلوكوز في الدم، إذ يعتبر الجلوكوز مصدراً هاماً لطاقة الخلايا المكونة للعضلات والأنسجة.

كما أنه يعتبر المصدر الأساسي لتوفير الطاقة للدماغ.

اعراض تظهر على الجلد تدل على الإصابة بمرض السكري