اعجاز رباني كبير لطعام متوفر برخص التراب. يحمي المخ من التلف ويمنعه من التجلط ويجعلك الذاكرة حديد في ايام

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رياض - احمد صلاح - بأن تعزيز وظائف المخ وحمايته من التدهور يمكن تحقيقه من خلال نظام غذائي محدد.

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على 15 نوعاً من الأطعمة المفيدة للذاكرة والوظائف الإدراكية،

مشيراً إلى أن زيت الزيتون وزيت جوز الهند، بالإضافة إلى الأفوكادو الغني بفيتامين "K" والفولات، تلعب دوراً كبيراً في الوقاية من السكتات الدماغية.

علاوة على ذلك

يبرز سمك السالمون كمصدر هام لأحماض أوميغا-3 الدهنية، التي تسهم في الحفاظ على صحة المخ. كما أن الكركم والتوت البري، اللذان يقللان الالتهاب في الجسم ويحميان المخ من التلف، يعتبران من العناصر الغذائية الفعّالة في هذا المجال.

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