انت الأن تتابع خبر وداعًا للبشرة الجافة والباهتة .. 7 أسرار للعناية بالبشرة في فصل الخريف والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - مع تحول الفصول وتوديعنا حرارة الصيف، تبدأ بشرتنا في الشعور بتأثيرات الطقس المتغير والمضطرب، فالبرودة والجفاف اللذان يرافقان فصل الخريف قد يؤديان إلى جفاف البشرة وظهور بعض المشاكل الجلدية، مما يسبب لنا المزيد من القلق، ولآن نتعرف على أهم نصائح العناية بالبشرة في الخريف وحمايتها من تلك التقلبات الجوية الضارة.
لماذا تختلف العناية بالبشرة في الخريف؟
اعتدنا أن نتناول روتين العناية بالبشرة في الشتاء أو الصيف ولكننا الآن نشارككم عدة نصائح خاصة بالبشرة في الشتاء والعناية بها للأسباب الآتية:
- التغيرات المناخية: انخفاض درجات الحرارة، وزيادة الجفاف، والرياح تؤثر على حاجة البشرة للترطيب والحماية.
- تأثير التكييف: استخدام التدفئة يؤدي إلى جفاف الهواء داخل المنزل، مما يزيد من جفاف البشرة.
- تراكم الأضرار الصيفية: بعد التعرض لأشعة الشمس القوية في الصيف، تحتاج البشرة إلى وقت للتعافي وإصلاح التلف.
نصائح العناية بالبشرة في الخريف
بعد أن تعرفنا على اهمية الاهتمام بالبشرة في فصل تساقط الأوراق، إليكم أهم النصائح التي باتباعها تزداد نضارة البشرة ولمعانها في فصل الخريف:
- ترطيب مكثف: استخدمي مرطبات غنية بالزيوت الطبيعية وحمض الهيالورونيك لتغذية بشرتك وحمايتها من الجفاف.
- واقي الشمس ضروري: حتى في الأيام الغائمة، لا تهملي استخدام واقي الشمس لحماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.
- قناع مرطب: استخدمي أقنعة مرطبة غنية بالفيتامينات والمعادن لتغذية بشرتك بعمق.
- تناول الأطعمة الصحية: حافظي على نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات للحصول على بشرة مشرقة من الداخل.
- تقشير لطيف: قشري بشرتك بانتظام باستخدام مقشر طبيعي لإزالة الخلايا الميتة وتجديد البشرة.
- تنظيف لطيف: استخدمي غسولاً لطيفاً وخالياً من الكحول للحفاظ على رطوبة بشرتك.
- شرب الماء بكميات كافية: الماء يساعد على ترطيب الجسم والبشرة من الداخل.