انت الأن تتابع خبر وداعًا للبشرة الجافة والباهتة .. 7 أسرار للعناية بالبشرة في فصل الخريف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع تحول الفصول وتوديعنا حرارة الصيف، تبدأ بشرتنا في الشعور بتأثيرات الطقس المتغير والمضطرب، فالبرودة والجفاف اللذان يرافقان فصل الخريف قد يؤديان إلى جفاف البشرة وظهور بعض المشاكل الجلدية، مما يسبب لنا المزيد من القلق، ولآن نتعرف على أهم نصائح العناية بالبشرة في الخريف وحمايتها من تلك التقلبات الجوية الضارة.

لماذا تختلف العناية بالبشرة في الخريف؟

اعتدنا أن نتناول روتين العناية بالبشرة في الشتاء أو الصيف ولكننا الآن نشارككم عدة نصائح خاصة بالبشرة في الشتاء والعناية بها للأسباب الآتية:

التغيرات المناخية: انخفاض درجات الحرارة، وزيادة الجفاف، والرياح تؤثر على حاجة البشرة للترطيب والحماية.

انخفاض درجات الحرارة، وزيادة الجفاف، والرياح تؤثر على حاجة البشرة للترطيب والحماية. تأثير التكييف: استخدام التدفئة يؤدي إلى جفاف الهواء داخل المنزل، مما يزيد من جفاف البشرة.

استخدام التدفئة يؤدي إلى جفاف الهواء داخل المنزل، مما يزيد من جفاف البشرة. تراكم الأضرار الصيفية: بعد التعرض لأشعة الشمس القوية في الصيف، تحتاج البشرة إلى وقت للتعافي وإصلاح التلف.

نصائح العناية بالبشرة في الخريف

بعد أن تعرفنا على اهمية الاهتمام بالبشرة في فصل تساقط الأوراق، إليكم أهم النصائح التي باتباعها تزداد نضارة البشرة ولمعانها في فصل الخريف: