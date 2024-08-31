احصلي على إشراقة ملكات الجمال ماسك لتفتيح البشرة وإزالة التصبغات في خطوات سهلة بمكونات طبيعية

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رياض - احمد صلاح - تحلم كل امرأة بالحصول على بشرة مشرقة، ناعمة وخالية من التصبغات والشوائب، وبفضل المكونات الطبيعية البسيطة يمكنك تحقيق هذا الحلم دون الحاجة إلى منتجات باهظة الثمن أو إجراءات تجميلية معقدة، وماسك النشا والفازلين هو واحد من الوصفات المنزلية السهلة والفعالة التي تمنحك بشرة نضرة وموحدة اللون مع تقليل ظهور التصبغات والتجاعيد، وفي هذا الموضوع نتعرف على كيفية تحضير واستخدام هذا الماسك بخطوات بسيطة لتحصلي على إشراقة ملكات الجمال.

ماسك النشا والفازلين لتفتيح البشرة

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من النشا.

1 ملعقة صغيرة من الفازلين.

1 ملعقة صغيرة من ماء الورد أو الحليب (للحصول على قوام مناسب).

طريقة التحضير

في وعاء صغير اخلطي النشا مع الفازلين جيدًا حتى يتجانس الخليط.

أضيفي ماء الورد أو الحليب تدريجيًا إلى الخليط حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم يسهل توزيعه على البشرة.

اغسلي وجهك جيدًا بالماء الفاتر وجففيه بمنشفة ناعمة.

باستخدام أطراف أصابعك أو فرشاة ماسك نظيفة، وزعي الماسك بالتساوي على وجهك، مع التركيز على المناطق التي تحتاج إلى تفتيح أو شد، مثل الجبهة، الخدين، والذقن.

اتركي الماسك على بشرتك لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف تمامًا.

بعد أن يجف الماسك، قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر بحركات دائرية لطيفة للمساعدة في إزالة الماسك وتنشيط الدورة الدموية في البشرة.

جففي وجهك ثم استخدمي مرطبًا خفيفًا لتغذية بشرتك.

استخدمي هذا الماسك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج ومع الاستخدام المنتظم ستلاحظين تفتيح لون البشرة، تقليل التصبغات، وتحسين مرونة البشرة.

فوائد المكونات