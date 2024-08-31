انت الأن تتابع خبر دولة فقيرة تنجح في زراعة فاكهة نادرة تجني منها ذهبا سعر الواحدة 1000 دولار .. لن تصدق من هي؟ وما هي الفاكهة؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الفترة الأخيرة أصبحت كل دولة تشتغل علي ثرواتها الطبيعية لكي تستفيد منها ماديا والأغلب يبدأ في خفر مناجم الذهب وابار البترول لكن هذه الدولة اتخذت طريقا اخرا وهو زراعة أشجار الفواكه النادرة، حيث تمتاز أندونسيا بأرض خصبة ينمو عليها بعض أشجار الفاكهة النادرة والتي يصل سعر الثمرة الواحدة إلي الاف الدولارات، وفي هذا المقال سوف نتعرف كيف أصبحت الدولة غنية بسبب نوع فاكهة وما هي هذه الفاكهة النادرة وهل يمكن الحصول علي بذور لزراعتها كل ذلك سنحيب عليه في هذا المقال.

ما هي فاكهة الدوريان

فاكهة “الدوريان”، تعد هذه الفاكهة من أجود الأنواع، كما أنها ثمرة نادرة الوجود والذي يترتب عليه جعل ثمنها غالي بهذا الشكل، ولهذه الفاكهة عدة فوائد لذا قد يقبل بعض الأشخاص في العالم على شرائها عند رؤيتها، ويصل سعر الحبة الواحدة إلي 14 مليون روبية بما يساوي 1000 دولار، لتكون بذلك أغلي فاكهة في العالم.

ما سبب ارتفاع سعر ثمرة الدوريان؟

يصل سعر ثمرة الدوريان الأسعار خيالية، وذلك لأن هذه الثمرة من الثمرات النادرة فيتم إنتاج ما يقارب من 20 ثمرة فقط وذلك كل ثلاث سنوات، فهي تعد نوع مهجن من أفضل وأجود الأنواع التي تمتاز بأنها عالية الجودة، وتم عرض اربع حبات من هذه الفاكهة في أحد المراكز التجارية الضخمة بإندونيسيا بسعر خيالي، فقد وصل سعر الواحدة ل 14 مليون روبية أي ما يساوي ألف دولار، وهذا المبلغ يساوي 3 أضعاف متوسط الراتب الشهري لمواطن واحد في دولة إندونيسيا.

وقد قام العديد من المواطنين الذين يذهبون لهذا المتجر بالتقاط صور ذاتية مع هذه الثمرة بدلًا من شرائها فمن الصعب دفع هذا المبلغ في ثمرة واحدة.

مواصفات فاكهة الدوريان

أما عن مواصفاتها فتعتبر ثمرة فاكهة الدوريان شبيهة لفاكهة الشمام الصيفية التي نعرفها، وتنتشر هذه الثمرة في جنوب شرق آسيا ولها رائحة نفاذة وذات طعم شبيه لزبدة الفول السوداني.

فوائد فاكهة الدوريان

برغم قيام بعض وسائل النقل العامة والطائرات بمنع تناول هذه الثمرة وذلك يعود لرائحتها الكريهة، إلا أنها تحمل الكثير من الفوائد الصحية، هذا الاستحقاق يعطي دوريان لقب “ملك الفواكه الاستوائية”:

تتضمن بداخلها على الفيتامينات كفيتامين سي و بي و .

تحتوي على الكثير من المعادن كالبوتاسيوم، والصوديوم، والحديد، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والزنك.

تحتوي على حمض الفوليك والفوسفور الهام بالإضافة إلي وجود بعض الزيوت النباتية المفيدة للصحة.

يمكن علاج الأرق بفضل مادة التربتوفان داخل, حمض أميني الاصطناعية الأساسية التي يمكن أن تطلق وزيادة مستوى الميلاتونين بطريقة طبيعية تماما.

كمية كبيرة من الكربوهيدرات يمكن أن تعطي مصدرا كبيرا من الطاقة للناس

يمكن أن تحفز السيروتونين العصبي للجهاز العصبي ويساعدك على الشعور بمزيد من الاسترخاء وأكثر سعادة

اماكن زراعة فاكهة الدوريان

يمكنك زراعة فاكهة الدوريان لكن يجب أن توفر البيئة المناسبة لها والتي تتلخص في ما يلي:

الإضاءة تكون منعدمة: يفضل زراعة الدوريان في منطقة ذات ظل كامل، حيث يمكن أن تتأثر أشجار الدوريان الصغيرة بسهولة إذا تعرضت للكثير من ضوء الشمس. لذا ينصح بزراعتها في مكان يحصل على درجات حرارة عالية دون تعرض مباشر لأشعة الشمس القوية.

طينية التربة: يفضل زراعة شجرة الدوريان في تربة طينية عضوية تتسم بقوة التصريف للمياه. كما يفضل أن تكون الأرض قليلاً منحدرة، حتي لا تتكون الديدان.

درجة حموضة التربة: ينصح بزراعة الدوريان في تربة متوازنة، دون أن تكون قلوية أو حمضية بشكل كبير.

درجة الحرارة: يفضل أن تكون درجات الحرارة بين 24 و 30 درجة مئوية. إذا انخفضت درجات الحرارة أقل من 7 درجات مئوية، فإن أوراق الشجرة قد تتساقط ثم تموت.

الرطوبة: يفضل نمو الدوريان في مناطق ذات رطوبة عالية، و ينصح بأن تتراوح نسبة الرطوبة في المنطقة بين 75 و 90%.

الدول التي تزرع فاكهة الدوريان