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رياض - احمد صلاح - يعتبر كريم الفازلين والنشا من أفضل الكريمات الطبيعية التي تعمل على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، وتسريع علاج الحروق البسيطة التي تظهر على الوجه نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس، كما يساعد في تخفيف التجاعيد وعلامات التقدم في السن ومعالجة الالتهابات الجلدية، ودائما تبحث الفتيات والسيدات عن وصفات طبيعية للعناية بالبشرة، ومن أفضل هذه الوصفات خلطة النشا والفازلين التي تعمل على تنظيف المسام وإزالة الرؤوس السوداء، وإزالة خلايا الجلد الميتة والقضاء على البقع الداكنة في الوجه، وينصح بها خبراء التجميل من أجل الحفاظ على البشرة، ومن خلال دوت الخليج سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل كريم الفازلين والنشا المبهر في تفتيح البشرة وشد التجاعيد.

مكونات كريم الفازلين والنشا

يتكون الكريم من مواد طبيعية تعطي نتائج فعالة في تفتيح البشرة وترطيبها، ويتم تحضيره بالمكونات التالية:-

طريقة التحضير

كريم الفازلين والنشا من الوصفات الطبيعية التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة كالتالي:-

نخلط ملعقة كبيرة من كلا من النشا، والفازلين، وعصير الليمون مع تقليب المكونات حتى تمتزج مع بعضها تماماً.

نضع الخليط في علبة نظيفة ومحكمة الغلق ثم يوضع في الثلاجة لحين الاستخدام.

يستخدم هذا الكريم الرائع على بشرة نظيفة قبل النوم ويترك طوال الليل، ثم نغسل الوجه في الصباح بماء دافئ ثم ماء بارد لغلق مسام البشرة.

يفضل المداومة على استخدام الكريم حتى نحصل على بشرة صافية.

فوائد الفازلين للبشرة

يتميز الفازلين بالعديد من الفوائد للبشرة، ومنها ما يلي:-