انت الأن تتابع خبر سر نعومة ولمعان شعرك بخطوات بسيطة في المنزل .. كيراتين النشا لفرد الشعر بمكونات من المنزل غير مكلفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إذا كنت تبحثين عن طريقة طبيعية وآمنة لفرد شعرك ومنحه نعومة ولمعاناً دون اللجوء إلى العلاجات الكيميائية القاسية، فإن كيراتين النشا هو الحل المثالي، وباستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل يمكنك تحضير علاج فعال يمنح شعرك مظهراً صحياً وأنيقاً وفي هذا الموضوع نتعرف على كيفية استخدام كيراتين النشا لفرد الشعر بخطوات سهلة يمكنك تنفيذها بنفسك في المنزل.

وصفة كيراتين النشا لفرد الشعر

4 ملاعق كبيرة من النشا.

2 كوب من الماء.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من العسل (اختياري).

عصير نصف ليمونة (اختياري).

خطوات التحضير والتطبيق

في وعاء، قومي بإذابة النشا في كوب من الماء البارد حتى يذوب تماماً دون تكون تكتلات.

في وعاء آخر قومي بتسخين الكوب الآخر من الماء على نار متوسطة.

بمجرد أن يبدأ الماء في التسخين أضيفي خليط النشا المذاب تدريجياً مع التحريك المستمر حتى يتكثف الخليط ويأخذ قواماً هلامياً.

بعد رفع الخليط عن النار أضيفي زيت الزيتون أو زيت جوز الهند وامزجي جيداً.

إذا كنت ترغبين في تعزيز فوائد الخليط، يمكنك إضافة العسل وعصير الليمون للحصول على ترطيب إضافي ولمعان.

دعي الخليط يبرد قليلاً حتى يكون بدرجة حرارة مناسبة للاستخدام على الشعر.

قبل تطبيق الخليط، تأكدي من غسل شعرك جيداً بشامبو مناسب وتجفيفه حتى يكون رطباً.

قسمي شعرك إلى أقسام لتسهيل توزيع الخليط بالتساوي.

باستخدام فرشاة أو أصابعك، قومي بتوزيع خليط كيراتين النشا على شعرك من الجذور حتى الأطراف مع التركيز على المناطق الأكثر تجعداً أو جفافاً.

غطي شعرك بغطاء بلاستيكي واتركي الخليط لمدة 30 إلى 60 دقيقة ليعمل على فرد وتغذية الشعر.

بعد انتهاء الوقت المحدد اشطفي شعرك جيداً بالماء الفاتر حتى تتم إزالة جميع آثار الخليط.

يمكنك استخدام بلسم خفيف ثم قومي بتجفيف شعرك.

ستلاحظين فوراً أن شعرك أصبح أكثر نعومة ولمعاناً، ويمكنك تصفيفه بالطريقة التي تفضلينها.

ماسك النشا للشعر: تعزيز النعومة والقوة بمكونات بسيطة

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند (اختياري).

ملعقة صغيرة من العسل (اختياري).

طريقة التحضير

في وعاء صغير، اخلطي النشا مع الماء البارد حتى يذوب تمامًا.

ضعي الخليط على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى يصبح كثيفًا يشبه الجل.

بعد أن يبرد المزيج قليلًا، أضيفي زيت جوز الهند والعسل إذا كنت ترغبين في ترطيب إضافي.

قومي بتقسيم شعرك إلى أقسام صغيرة، ثم وزعي الماسك بالتساوي على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

اتركي الماسك على شعرك لمدة 30 دقيقة.

بعد انتهاء المدة، اغسلي شعرك جيدًا بالماء الفاتر ثم استخدمي الشامبو كالمعتاد للتأكد من إزالة أي بقايا من الماسك.

ماسك النشا والألوفيرا لتنعيم الشعر

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من النشا.

3 ملاعق كبيرة من جل الألوفيرا (جل الصبار الطبيعي).

1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

1 ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير