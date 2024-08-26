انت الأن تتابع خبر جمالك طبيعي في خطوات بسيطة.. احصلي على شفاه وردية وخدود متوردة بخلطة البنجر الطبيعية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث الكثير من السيدات عن الجمال في البشرة والجسم وتعد الشفاه والخدود الوردية من أكثر علامات الجمال عن السيدات لهذا تسعي الكثير منهن في البحث عن طرق طبيعية تعمل على توريد الشفاه والخدود بدلًا من استخدام المواد الصناعية التي قد تضر بالبشرة لذلك يعد البنجر من هذه الأشياء الطبيعية التي تعمل على ذلك وسوف نتعرف على مكونات عمل طريقة لتوريد الخدود والشفاه بالبنجر وطريقة تحضيرها.

مكونات عمل خلطة البنجر لتوريد الخدود والشفاه

لكي يتم عمل خلطات طبيعية لتوريد الخدود والشفاه باستخدام البنجر لابد من تحضير مجموعة من المكونات الاخري التي تتمثل في الآتي:

حبة من البنجر متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من العسل الاسود.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

لكي يتم تحضير الوصفة لتوريد الشفاه والخدود وللحصول على نتائج جيدة لابد من إتباع الخطوات الآتية:

في البداية نحضر حبة البنجر ونغسلها جيدًا ونقشرها ونقطعها قطع صغيرة.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع قطع البنجر ونضيف العسل وزيت الزيتون وعصير الليمون ونخلطهم جيدًا حتى يتم الحصول على قوام متجانس وناعم.

نقوم بتصفية الخليط لكي يتم التخلص من أي قطع كبيرة من البنجر.

نحضر قطنة ونغمسها في الخليط ونمسح بها الشفاه والخدود.

نترك الوصفة لمدو من ربع ساعة إلي عشرون دقيقة ثم نغسلها بالماء الفاتر.

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