انت الأن تتابع خبر حلمك هيتحقق .. ضعي زيت الزيتون مع الموز على هذا المكان مرة واحدة قبل النوم ولن تستغني عنها طيلة حياتك.. هتندهشى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر مشكلة تفتيح البشرة من أبرز المشاكل التي تواجه الكثير من النساء، وهذا يأتي مع مرور الوقت والتعرض للعوامل الخارجية وبعض التصبغات نتيجة أشعة الشمس والعديد من المناطق المختلفة بالجسم كالكوع والركبة تكون ذات لون غامق عن باقي الجسم ولهذا نحتاج إلى طريقة سريعة وطبيعية لا تكلفنا الكثير حتى نستخدمها باستمرار ليتم الوصول إلى النتيجة المطلوبة دون الشعور بألم أو دفع مبالغ مالية كبيرة، تابعوا معنا الفقرات القادمة.

مكونات وصفة الموز وزيت الزيتون

أن تحضير وصفة الموز وزيت الزيتون التى تساعد على تفتيح البشرة يحتاج إلى توفر بعض المكونات التي سوف نقدمها للجميع وهذه المكونات هي فيما يلي:

زيت الزيتون.

موز.

طريقة التحضير:

نقطع الموز إلى قطع صغيرة و نهرس الموز.

ثم نضيف ملعقتين كبار من زيت الزيتون ونحرك حتى يتجانس الخليط.

نضع الخليط على الجسم وفي مناطق تراكم الدهون، وتستطيع تطبيقه على الوجه.

أهمية زيت الزيتون مع الموز

يوجد هناك الكثير من الفوائد لزيت الزيتون والموز، ولهم أهمية نجهل كيف يمكن الاستفادة من هذا الخليط بشكل صحيح،وهي فيما يلي: