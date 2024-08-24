انت الأن تتابع خبر خسّت 13 كيلو في 13 يوماً .. ياسمين عبدالعزيز تكشف عن طعام بسيط موجود في كل مطبخ يسد الشهية وينقص الوزن ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الممثلة المصرية ياسمين غبد العزيز مؤخراً عن حل سحري مدهش لإنقاص الوزن خلال أيام فقط وقالت إنها استخدمت سلطة خل التفاح وتمكنت من فقدان وزنها الزائد خلال 13 يوماً فقط وأشارت إلى أنها تتناول طبق من السلطة قبل أي وجبة رئيسية، وتعتمد بشكل أساسي فى وجباتها على الخضروات.حيث أن الخضار غني بالألياف ويساعد على تقليل الجوع ومنع الإفراط في تناول الطعام.

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